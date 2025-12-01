Hitna pomoć: intervenisano kod aritmija, hipoglikemija i lakših povreda

Protekle sedmice je ambulantu Službe hitne medicinske pomoći posetilo čak 357 pacijenata, a dežurne ekipe su intervenisale 108 puta. Tokom protekla dva dana dežurni lekari su pregledali 158 sugrađana i 43 na terenu

Ambulantu su najčešće posećivali hronični kardiovaskularni i pacijenti koji boluju od hroničnih opstruktivnih bolesti pluća. Tegobe takvih pacijenata su varijacije u krvnom pritisku, osećaj nepravilnog ili ubrzanog rada srca, poteškoće u disanju.

– Aktuelne su i respiratorne virusne infekcije, povišena telesna temperatura, bol u grlu, sekrecija iz nosa, kašalj, slabost i malaksalost. U početku treba primenjivati simptomatsku terapiju, antipiretike u vidu preparata paracetamola ili brufena, vitaminsku terapiju i tople napitke, a u slučaju pogoršanja tegoba javiti se lekaru. Na terenu smo intervenisali kod pacijenata koji su se žalili na aritmije, hipoglikemije i kod onkoloških pacijenata. Dogodile su se i neke saobraćajne nezgode, gde su učesnici zadobili lakše telesne povrede pa su zbrinuti na terenu ili su transportovani, u prisustvu ekipa u Urgentni prijem radi dalje dijagnostike i lečenja – istakla je načelnica Službe dr Milica Marjanović.

Savet lekara: hronični pacijenti da uzimaju redovno svoju prepisanu terapiju, velika opreznost u saobraćaju zbog magle i poledice, umerenost u konzumaciji hrane, alkoholnih i energetskih pića i umerena fizička aktivnost.