Hitna pomoć imala pune ruke posla zbog naglih promena vremena

Tokom protekle nedelje ekipe Službe hitne medicinske pomoći imale su mnogo posla. U ambulanti je obavljeno 437 pregleda, dok su lekari na teren izlazili 107 puta. Samo tokom vikenda pregledano je još 199 pacijenata u ambulanti i 48 na terenu

Velike temperaturne razlike između dana i noći, sa naglim zahlađenjima ujutru i toplim danima, doprinele su širenju virusa i čestim prehladama. Uz sezonske infekcije, dodatno su pomoć tražili i hronični bolesnici, koji su u ovakvim uslovima posebno osetljivi.

– U protekloj nedelji su se najčešće javljali hronični pacijenti koji boluju od hipertenzije, hronične opstruktivne bolesti pluća i onkološki pacijenti koji svojom redovnom terapijom nisu uspeli da suzbiju tegobe. U ambulanti su se javljali pacijenti sa alergijskim reakcijama, od kojih su najčešće bile izazvane ubodima pčela, osa i stršljena. Često su se javljali i pacijenti sa digestivnim tegobama u vidu povraćanja i dijareje, sa visokom telesnom temperaturom – rekla je dr Sandra Stanojević.

Lekari podsećaju da je u ovakvim vremenskim uslovima važno da se hronični bolesnici pridržavaju propisane terapije, a svi građani da se čuvaju naglih promena temperature i da obrate pažnju na simptome infekcija, naročito ako potraju duže od nekoliko dana.