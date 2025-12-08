Hitna pomoć imala povećan broj pregleda
Postavljeno: 08.12.2025
Proteklog vikenda u ambulanti Službe hitne medicinske pomoći obavljeno je 164 pregleda, a na terenu 59, dok je za sedam dana ambulantu posetilo 356 pacijenata i 135 na terenu
Ambulantno su pomoć lekara zatražili hronični kardiovaskularni pacijenti i pacijenti koji boluju od hroničnih opstruktivnih bolesti pluća.
– Hronični pacijenti u ambulanti su se žalili na povišen krvni pritisak, tegobe u grudima i gušenje. Na terenu smo intervenisali i kod onkoloških pacijenata, koji svojom redovnom propisanom terapijom nisu mogli da kupiraju svoje tegobe.U nedelju, nažalost, dogodila se i teška nesreća u selu Boljevac, gde je jedno lice izgubilo život. Naime, došlo je do prevrtanja traktora u toku poljoprivrednih radova, pri čemu je stradao vozač traktora – istakla je dr Milica Marjanović, načelnica Službe.
Savet: povećana opreznost u saobraćaju, a kako nastupaju hladnije vremenske prilike, preporuka je hroničnim pacijentima da, pored redovnog uzimanja propisane terapije, češće proveravaju krvni pritisak.
Komentari