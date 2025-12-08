Hitna pomoć imala povećan broj pregleda

Ambulantno su pomoć lekara zatražili hronični kardiovaskularni pacijenti i pacijenti koji boluju od hroničnih opstruktivnih bolesti pluća.

– Hronični pacijenti u ambulanti su se žalili na povišen krvni pritisak, tegobe u grudima i gušenje. Na terenu smo intervenisali i kod onkoloških pacijenata, koji svojom redovnom propisanom terapijom nisu mogli da kupiraju svoje tegobe.U nedelju, nažalost, dogodila se i teška nesreća u selu Boljevac, gde je jedno lice izgubilo život. Naime, došlo je do prevrtanja traktora u toku poljoprivrednih radova, pri čemu je stradao vozač traktora – istakla je dr Milica Marjanović, načelnica Službe.