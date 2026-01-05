Hitna: Novogodišnji praznici protekli bez većih problema

Nakon vikenda za nama Služba hitne medicinske pomoći zabeležila je 74 pregleda na terenu i 191 pregled u ambulanti, dok je tokom cele sedmice obavljeno 160 intervencija na terenu i 419 pregleda pacijenata koji su došli do dežurnog lekara

Budući da su Novogodišnji, praznični dani završeni, može se reći da uprkos slavljima I gužvama, u Kruševcu nije bilo većih akcidentalnih situacija.

– Na terenu smo intervenisali kod alkoholisanih osoba koje su posle naše inicijalne terapije transportovane u Urgentni prijem radi dalje detoksikacije i lečenja. Bilo je i saobraćajnih udesa gde su kod učesnika u saobraćaju dijagnostikovane lakše telesne povrede pa su zbrinuti ili na terenu ili transportovani u Urgentni prijem – rekla je dr Milica Marjanović, načelnica Službe.

Ambulantu su posećivali pacijenti sa simptomima akutnih respiratornih infekcija, kao što su povišena telesna temperatura, bol u grlu, slabost i malaksalost.

Savet lekara:

– Kod povišene telesne temperature treba uzimati antipiretike, preparate paracetamola i brufena i što više toplih napitaka, a hronični pacijenti da redovno uzimaju svoju terapiju. Svim sugrađanima želim da nastupajuće bozićne praznike provedu u zdravlju, miru i veselju – ističe dr Marjanović.