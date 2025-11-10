Hitna: Najčešći problemi respiratorne infekcije i hronične bolesti

Postavljeno: 10.11.2025

Tokom vikenda je u ambulanti Službe hitne medicinske pomoći bio 101 pregled, a na terenu 26. Broj pregleda u ambulanti za prethodnih sedam dana je 331, dok je na terenu bilo 111 intervencija

Ambulantu su pretežno posećivali hronični pacijenti, odnosno kardiovaskularni i pacijenti koji boluju od hronične opstruktivne bolesti pluća. Aktuelne su i respiratorne infekcije sa povišenom telesnom temperaturom, kašaljem i sekrecijom iz nosa.

Tokom radnih dana protekle nedelje naše ekipe intervenisale su kod povređenih u saobraćajnim nezgodama. Kod povređenih u saobraćajnim nezgodama dijagnostikovane su lakše telesne povrede, pa su zbrinuti na terenu ili upućeni u Opštu bolnicu Kruševac radi dalje dijagnostike i lečenja. Tokom vikenda zabeležene su povrede kod starijih osoba u kućnim uslovima, kod njih su česte povrede kuka – istakla je dr Milica Marjanović, načelnica Službe.

Savet lekara: hronični pacijenti redovno da uzimaju svoju terapiju i veliki opreznost u saobraćaju.

U Kruševcu rođeno 26 beba za sedam dana

