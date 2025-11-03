Hitna: I dalje aktuelne respiratorne infekcije

Postavljeno: 03.11.2025

Tokom proteklog vikenda zabeleženo je 168 pregleda u ambulanti, dok je na terenu bilo 42 pregleda. Za celu sedmicu je evidentiran 361 pacijent koji je posetio dežurne lekare, a ekipe su intervenisale 90 puta

U ambulanti, prvenstveno su pomoć zatražili kardiovaskularni pacijenti čije su se tegobe manifestovale povišenim krvnim pritiskom i bolovima u grudima. Aktuelne su i dalje respiratorne infekcije.

Sa lepim vremenom aktuelni su i radovi u poljoprivredi, pa smo imali i pacijente sa lakšim telesnim povredama uzrokovane poljoprivrednim mašinama, koji su nakon zbrinjavanja od strane naših ekipa transportovani na dalju dijagnostiku i lečenje u Urgentni prijem. Kako su aktuelne proslave krsnih slava imali smo i pacijente u alkoholisanom stanju, pa se savetuje umerenost u konzumiranju alkohola i hrane – istakla je dr Milica Marjanović, načelnica Službe.

Savet lekara: Hronični pacijenti redovno da uzimaju svoju terapiju . Što više konzumiranja voća i povrća , kao i upražnjavanja umerene fizičke aktivnosti.

