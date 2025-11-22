Hirurg iz Bilbaa u Opštoj bolnici Kruševac

Alberto Martinez pronašao svoj mir u Srbiji

Iako Kruševac nije veliki grad, u poslednje vreme sve češće u njegovim ulicama, kafićima i ustanovama mogu se sresti ljudi koji ovde nisu rođeni, ali su ga izabrali za svoj dom. Neki zbog posla, neki zbog ljubavi, a neki jednostavno zato što im je prijao način života i mirniji ritam u odnosu na velike gradove. Među njima je i hirurg Alberto Martinez, čovek iz Bilbaa, koji danas radi u Opštoj bolnici Kruševac

Piše: Jovana Stefanović

Ponekad život napravi neočekivan zaokret baš onda kada čovek najmanje planira. Tako je jedan razgovor među prijateljima, uz ideju o promeni posla i okruženja, postao početak neke potpuno nove životne priče u srcu Rasine, gde je jedan Španac pronašao sebe.

– Prvi put sam došao u ove krajeve početkom prošle godine. Imao sam nekoliko dobrih drugara u Beogradu i dolazili smo kod jednog od njih u vikendicu, okupljali se na par meseci i tako. U aprilu ove godine taj drugar, čija je vikendica, inače Kruševljanin, kolega, isto lekar koji bi voleo da se vrati, samo što se on bavi radijacionom onkologijom, pa toga kod nas još uvek nema, pitao me je da li bih radio u Kruševcu. Tada sam već razmišljao o otkazu tamo gde sam radio u Beogradu, i odgovorio mu odmah: „Kad bih imao posao, sutra bih se preselio.“ – započinje Alberto.

Od tog trenutka, kaže, nije mogao da izbaci tu misao iz glave. Razmišljao je nekoliko meseci, sve dok nije odlučio da pokrene stvar i izbori se za priliku.

– To je već bila sredina juna kada sam prvi put došao u Kruševac na nekoliko dana, kod njegovih roditelja koji su me dočekali kao sina svog. Tada najviše upoznajem grad, vidim da je dosta toplije, Beograd je stvarno postao haos, ovde je sve mirnije, a svega imaš. Jedino možda kultura malo nedostaje, ja obožavam pozorišta, pa toga ovde i nema toliko, ali opet ima po nešto malo, što je super – rekao je.

Posle tog prvog boravka, nastavio je da prati konkurse, i kada se ukazala prilika, odmah je konkurisao za posao u Opštoj bolnici Kruševac. Nije morao dugo da čeka. Za manje od mesec dana je pozvan, bio je jedan od dvojice izabranih kandidata, a potpisivanje rešenja o prijemu u radni odnos smatra sudbinom. U Kruševcu se brzo navikao i stvorio svoj krug ljudi.

– Što se života tiče, ja sam svakako lagan za život, skroman što bi se reklo. Volim svoje ljude, posvećujem se njima, druželjubiv sam, volim kafanu, u smislu da sa svojim ljudima posedimo za kariranim stolom, pričamo, mezimo i pijuckamo dok neka kafanska lagana muzika svira u pozadini. Sve što mi u ovom trenutku svog života treba, imam ovde. Ogromna je prednost, i za mene dosta olakšavajuće, što sam došao ovde već znajući ljude iz ovog kraja. Svi su me primili kao svog. Imam i jednog drugara, kao brata svog, koji je isto u Beogradu, a njegovi su u Modrici, gde često svraćam. Pa su me i oni upoznali sa njegovim drugarima koji su i dan danas u Kruševcu, tako da imam izuzetno kvalitetan krug ljudi. Na to sve polako upoznajem neka nova društva i tako dalje – dodaje Martinez.

Dodaje da je zadovoljan životom u ovom gradu i da se već odavno oseća kao „svoj čovek“. Njegovo prisustvo samo je jedan od primera kako Kruševac postepeno postaje mesto koje privlači stručnjake iz različitih delova sveta. Sve više ljudi koji su se doselili u ovaj grad govore o toploj dobrodošlici, prijateljskoj sredini i mogućnosti da se profesionalno ostvare, ali i da vode tih, ispunjen život. Za lokalnu zajednicu, to je ujedno i potvrda da ovaj grad ima šta da ponudi.

– Sve u svemu, zadovoljan sam. Ja sam ovde odomaćen odavno. Jezik sam učio par godina i brzo se privikavao. Slični smo po mentalitetu i ponašanju, pogotovo mi sa severa – zaključuje doktor Alberto.

Dr Alberto Martinez danas živi i radi u Kruševcu, u gradu koji mu je pružio priliku, stabilnost i sve što je tražio. Tiho i bez velike namere, ovde je pronašao novi početak i sredinu u kojoj se oseća prihvaćeno. Sa kolegama sarađuje svakodnevno, u gradu se već snalazi kao da je tu oduvek, a u slobodno vreme voli da prošeta ulicama koje su mu postale bliske. Ne razmišlja o odlasku, jer je u Kruševcu, kako kaže, našao ravnotežu između posla i života, i mesto koje sa sigurnošću može da nazove svojim domom.