Havarija na magistralnom cevovodu

Usled havarije na magistralnom cevovodu ø300, koji je nastao u večernjim časovima 16.08.2025.godine, u ulici Novoj Kosovskoj, bez vode su ostale sledeće lokacije:

deo Nove Kosovske ulice (od Dečijeg dispanzera do Slobodišta),

Bagdala 3 – donja zona,

ulica Dostojevskog i prateće ulice.

Ekipe održavanja JKP „Vodovod – Kruševac“ su na terenu i sanacija kvara

otpočeće u noćnim satima. Očekuje se u toku sutrašnjeg dana potpuna

normalizacija.

Usled naglog isticanja vode i promena tokova vode u pojedinim delovima

sistema, koji gravitira mestu kvara, može doći do blagog zamućenja, koje

će se u toku noći stabilizovati.

Za korisnike koji su ostali bez vode tokom večeri biće postavljene

cisterne sa pijaćom vodom na sledećim lokacijama:

– Nova Kosovska (između ulice Ivankovačke i Kolubarskih bitaka),

– Nova Kosovska (kod Dunav osiguranja),

– Nova Kosovska (kod „Oaze“),

– Nova Kosovska (kod skretanja za ulicu Kralja Aleksandra Ujedinitelja),

– Nova Kosovska (deo prema Slobodištu).