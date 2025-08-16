Havarija na magistralnom cevovodu

Postavljeno: 16.08.2025

Usled havarije na magistralnom cevovodu ø300, koji je nastao u večernjim časovima 16.08.2025.godine, u ulici Novoj Kosovskoj, bez vode su ostale sledeće lokacije:

deo Nove Kosovske ulice (od Dečijeg dispanzera do Slobodišta),
Bagdala 3 – donja zona,
ulica Dostojevskog i prateće ulice.

Ekipe održavanja JKP „Vodovod – Kruševac“ su na terenu i sanacija kvara
otpočeće u noćnim satima. Očekuje se u toku sutrašnjeg dana potpuna
normalizacija.

Usled naglog isticanja vode i promena tokova vode u pojedinim delovima
sistema, koji gravitira mestu kvara, može doći do blagog zamućenja, koje
će se u toku noći stabilizovati.

Za korisnike koji su ostali bez vode tokom večeri biće postavljene
cisterne sa pijaćom vodom na sledećim lokacijama:

– Nova Kosovska (između ulice Ivankovačke i Kolubarskih bitaka),
– Nova Kosovska (kod Dunav osiguranja),
– Nova Kosovska (kod „Oaze“),
– Nova Kosovska (kod skretanja za ulicu Kralja Aleksandra Ujedinitelja),
– Nova Kosovska (deo prema Slobodištu).

