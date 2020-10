Mladić R.N.(28)iz okoline Aleksandrovca uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška krađa

Kako predočavaju u PU Kruševac, on se sumnjiči da je u prethodnom periodu provalio u četiri kladionice, a da je iz jedne otuđio 60.000 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu.

I.R.

Hapšenje u Kruševcu zbog krađe u kladionici

Mladić R.N.(28)iz okoline Aleksandrovca uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška krađa Kako predočavaju u PU Kruševac, on se sumnjiči da je u prethodnom periodu provalio u četiri kladionice, a da je iz jedne otuđio 60.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu. I.R.