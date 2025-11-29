Gumari ubedljivi protiv Smederevaca

U 20. kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije fudbaleri Trayala su prikazali odličnu partiju i deklasirali goste iz grada na Dunavu – 4:0

Po plasmanu i bodovnoj razlici Smederevci su imali ulogu favorita „na papiru“, ali kada puleni trenera Brankovića igraju – kao danas, ni mnogo jači rival ne bi imao nikakve šanse. Besprekorno su funkcionisale sve linije u timu, a do vođstva su Gumari stigli u 26. minutu, kada je Ivić dobro centrirao na drugu stativu, gde je loptu sačekao Mijailović i sproveo je u mrežu. Na 2:0, u finišu prvog poluvremena, posle asistencije Mijailovića, podigao je Ivić.

I u drugom poluvremenu dominacija Trayala. Raspoloženi Mijailović se još jednom upisao u listu strelaca, a konačan rezultat, sa bele tačke, postavio je Rašljanin.