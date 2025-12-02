Gumari u četvrtfinalu kupa

Nastavljaju fudbaleri Trayala da ispisuju najlepše stranice klupske istorije. Posle Napretka, u osmini finala Kupa Srbije eliminisali su još jednog superligaša, pančevački Železničar – 2:1 i plasirali se među osam najboljih u najmasovnijem srpskom takmičenju

Železničar, trenutno četvrtoplasirani klub u eliti, nastupio je u kombinovanom sastavu i to ga je skupo koštalo. Silno motivisani Gumari krenuli su od starta u ofanzivu i već u sedmom minutu imali sjajnu šansu da stignu do vođstva. Izašao je sam Ranđelov pred golmana Lukića, koji je nepropisno startovao van šesnaesterca i dobio – crveni karton.

Bilo je šansi u prvom poluvremenu pred golom Pančevaca, ali mirovala je mreža rezervnog golmana Borkovića do 54. minuta, kada je mlađani Ognjen Milošević postigao efektan gol. Samo tri minuta kasnije još jedan lep pogodak Gumara, a u listu strelaca se upisao Danijel Ranđelov za – 2:0 i najavu velikog uspeha.

Do kraja, u finišu utakmice, Železničar je stigao samo do počasnog gola.