Gumari sutra u kupu u Pančevu

Pobedom nad Napretkom fudbaleri Trayala ostvarili su istorijski uspeh i plasirali se u osminu finala Kupa Srbije, gde ih sutra (15:30 časova) čeka Železničar u Pančevu

U prethodnoj prvenstvenoj rundi odigrali su Gumari fantastično i deklasirali Smederevo 1924 – 4:0 i sa velikim samopouzdanjem, izaći će sutra na megdan još jednom superligašu, Železničaru u Pančevu.

-Još jedna utakmica u kojoj nemamo šta da izgubimo, idemo da se nadigravamo. Za mene lično bi bila velika satisfakcija da nekoliko igrača, koji u ovoj sezoni igraju na top nivou, skrenu pažnju na sebe. Da sutra budu standardni u nekom superligaškom klubu, a što da ne, zaigraju i u inostranstvu – ističe šef Trajalove struke Dejan Branković.

Jedan od igrača, koji je već skrenuo pažnju na sebe ove jeseni je Vladimir Mijailović. U najubedljivijoj pobedi ove jeseni, u prethodnom kolu, bio je dvostruki strelac i asistent.

-Železničar, po meni, ove jeseni igra možda i najlepši fudbal u zemlji. Pokazali su to i u duelu sa Partizanom. Sa druge strane mi smo protiv Napretka pokazali da možemo da se nosimo i sa superligašima. Osim toga, nemamo šta da izgubimo, naprotiv možemo samo da dobijemo. Zato, idemo u Pančevo da se nadigravamo, pa neka pobedi ko bude bolji – poručuje Mijailović.