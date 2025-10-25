Gumari slavili pod Bagdalom

Postavljeno: 25.10.2025

U 15. kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije fudbaleri Trayala su na domaćem terenu pobedili novosadski Kabel sa 2:0

Fantastičnim golom Rašljanina, iz slobodnog udarca sa tridesetak metara, fudbaleri kruševačkog prvoligaša su najavili pobedu u poslednjoj utakmici prvog kruga prvenstva. Trijumf je, u finišu prvog poluvremena „overio“ Mijailović – 2:0.

U nastavku nije bilo golova, ni većih uzbuđenja, pa su Gumari upisali nova tri boda.

Posle ovog trijumfa Trayal je skočio na osmu poziciju na tabeli sa 19 bodova. U sredu, u šesnaestini finala Kupa Srbije, predstoji duel sa Napretkom, a narednog vikenda, u nastavku prvenstvene trke, Gumari će dočekati Jedinstvo sa Uba.

Pamtenik: Kad Život je bio muzika

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
25. oktobar 2025., 21:18
 

Prognoza -
11°C
Apparent: 7°C
Pritisak: 1014 mb
Vlažnost: 100%
Vetar: 0.9 m/s S
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top