Gumari remizirali sa Loznicom

Postavljeno: 13.09.2025

U osmom kolu Mozzart Bet Super lige Srbije fudbaleri Trayala odigrali su na domaćem terenu nerešeno – 1:1 sa Loznicom

Posle poraza u Priboju, od novajlije FAP – a, u duelu sa Lozničanima, pod Bagdalom, pobeda je bila imperativ, međutim, bodovi su podeljeni na ravne časti. Poveli su domaći u 30. minutu golom Rašljanina, potom u finišu prvog poluvremena propustili dve dobre šanse, a mogli su tada i da „prelome“ utakmicu.

U nastavku – velika borba, a gosti su se izborili za bod posle opravdano dosuđenog penala u 65. minutu. Viđene su potom, bar dve sporne situacije pred golom gostiju, ne i za sudiju Đorđevića…

Posle nepotpunog osmog kola Gumari su deseti na tabeli sa osam bodova. U sledećem kolu gostuju kod Dubočice u Leskovcu.

Rukometašice Napretka ubedljivo pobedile Partizan

