Gumari remizirali sa liderom

U 18. kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije fudbaleri Trayala su na domaćem terenu odigrali nerešeno – 1:1 sa vodećim Zemunom

Gumarima je pripalo prvo poluvreme, kada su propustili priliku i da reše pitanje pobednika. Poveli su sa bele tačke golom Nikolića u 26. minutu. Imali potom još nekoliko izglednih prilika da uvećaju vođstvo, najbolju u 45. minutu, kada je dosuđen još jedan jedanaesterac. Našli su se ponovo oči u oči Nikolić i Živković, ali uspešniji je tada bio golman Zemunaca.

Gosti su preko Roševića izjednačili početkom drugog poluvremena – 1:1, a iako je do kraja utakmice bilo šansi na obe strane, rezultat se nije menjao.