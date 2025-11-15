Gumari remizirali sa liderom

Postavljeno: 15.11.2025

U 18. kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije fudbaleri Trayala su na domaćem terenu odigrali nerešeno – 1:1 sa vodećim Zemunom

Gumarima je pripalo prvo poluvreme, kada su propustili priliku i da reše pitanje pobednika. Poveli su sa bele tačke golom Nikolića u 26. minutu. Imali potom još nekoliko izglednih prilika da uvećaju vođstvo, najbolju u 45. minutu, kada je dosuđen još jedan jedanaesterac. Našli su se ponovo oči u oči Nikolić i Živković, ali uspešniji je tada bio golman Zemunaca.

Gosti su preko Roševića izjednačili početkom drugog poluvremena – 1:1, a iako je do kraja utakmice bilo šansi na obe strane, rezultat se nije menjao.

Ubljani slavili pod Bagdalom

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
15. novembar 2025., 20:11
 

Prognoza -
7°C
Apparent: 6°C
Pritisak: 1017 mb
Vlažnost: 94%
Vetar: 0.7 m/s S
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top