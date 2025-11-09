Gumari pali sa bele tačke

Postavljeno: 09.11.2025

U 17. kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije fudbaleri Trayala su izgubili minimalnim rezultatom 1:0 od poslednjeplasiranog Borca u Čačaku, posle diskutabilno dosuđenog penala

Na veoma teškom terenu na stadionu u Čačku borbena utakmica, u kojoj je odluka pala u 81. minutu. Posle centaršuta sa leve strane Mujdinov je prihvatio loptu, sa leđa je startovao Kojić i obojica su završili na travi. Delovalo je kao klasičan faul napadača Borca, a na opšte zaprepašćenje sudija Darko Jeknić je pokazao na belu tačku. Jevtović je uzeo loptu i savladao Simića – za tri boda.

Posle 17. kola Trayal je 12. na tabeli sa 19 bodova, a u sledećem kolu dočekuje lidera, ekipu Zemuna.

Ubljani slavili pod Bagdalom

