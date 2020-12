Grupa „Novinarke protiv nasilja” dobitnica Nagrade za žensku hrabrost

Povodom globalne kampanje,,16 dana aktivizma’’, kompanija Avon je u okviru akcije „Reci NE nasilju nad ženama” dodelila Nagradu za žensku hrabrost i uručila je Grupi „Novinarke protiv nasilja”, sa željom da pruži podršku hrabrim ženama i nagradi njihovo zalaganje, a time i doprinos u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja

Grupa „Novinarke protiv nasilja” prva je dobitnica Nagrade za žensku hrabrost. Priznanje je simbolično uručeno ispred Skulpture ženske hrabrosti, koju je kompanija Avon pre tačno godinu dana postavila u saradnji sa Ušće SC, kao simbol Beograda kojii ma za cilj da ohrabri žene i podrži ih da kroz život koračaju uzdignute glave, odlučno se suprotstavljajući svemu što ih sprečava da vode ispunjen i zdrav život.

– Izuzetna mi je čast da u ime kompanije uručim prvo priznanje za ovakvo zalaganje, novinarkama koje svojim radom svakodnevno pokazuju žensku hrabrost. U saradnji sa našim dugogodišnjim partnerima iz nevladinog sektora, odabrali smo Novinarke protiv nasilja zbog njihove posvećenosti ovoj društveno značajnoj temi, hrabrog i etičkog izveštavanja o njoj, profesionalnog odnosa u skretanju pažnje predstavnicima struke i predanog rada na njihovoj edukaciji — izjavila je Marija Radaković, regionalna direktorka prodaje u Avon Srbija.

Radaković je podsetila i da kompanija Avon više od decenije u Srbiji radi na podizanju svesti o nasilju nad ženama jer veruje da je zalaganje čitavog društva od presudne važnosti za sprečavanje i zaustavaljanje ovog problema.

Iako je danas položaj žena znatno povoljniji nego ranijih godina, nasilje nad ženama i dalje je jedan od najčešćih vidova kršenja ljudskih prava. Zapravo, svaka treća žena starija od 15 godina, doživela je neki oblik fizičkog ili seksualnog nasilja, a izložene su žene svih starosnih i obrazovnih kategorija, iz svih regiona i tipova naselja, društvenih slojeva i različitih porodičnih statusa.

– Želimo da pošaljemo poruku svim ženama, od onih koje trpe nasilje u porodici, do onih koje trpe diskriminaciju na poslu, da nisu same. Da postoji mnogo žena koje prolaze u tom istom trenutku kroz slične probleme. Mi se trudimo da im svakodnevno govorimo da su one vredne truda, da postoji način da se izvuku, da pobede i žive normalno, bezbedno i da zaslužuju poštovanje najbližih i šire okoline. Trudimo se da svakodnevnim radom, radom sa drugim novinarkama, organizacijama, edukacijom i konsultacijama ukažemo na konkretne probleme i načine rešavanja tih problema. Verujem da ćemo istrajati u tome – izjavila je Ana Manojlović, novinarka, članica grupe Novinarke protiv nasilja prema ženama.

Novinarke protiv nasilja je grupa koju čini preko 30 novinarki koje se organizovano, javno i glasno bore protiv nasilja prema ženama. Grupa se zalaže da se prilikom izveštavanja o nasilju prema ženama govori kao o društvenom problemu, da se ukazuje na njegove uzroke, jasno osuđuje svaki oblik nasilja i poziva na odgovornost počinioce i institucije nadležne za zaštitu od nasilja. Novinarke protiv nasilja nastoje da izgrade mrežu u celoj Srbiji koja će zajedničkim medijskim delovanjem doprineti borbi protiv nasilja prema ženama.

Jovana Gligorijević, novinarka, članica grupe Novinarke protiv nasilja prema ženama, u ime cele Grupe zahvalila je kompaniji Avon na priznanju . -Posebna je čast što je ovo nagrada za žensku hrabrost, jer, kada smo počinjale, nismo znale da će nam za ovo što radimo biti potrebna hrabrost, a onda se ispostavilo da nam treba. Naravno, nikada ne bismo uspele bez podrške UNDP Srbija i Fonda B92. Tu smo da budemo hrabre, za sve žene i koleginice koje još nisu skupile hrabrost ili nemaju kako. Želim da im poručim da smo tu za njih i umesto njih. Obećavamo da ćemo dati sve od sebe da ne izneverimo nijednu ženu ili devojčicu – izjavila je Jovana Gligorijević.

Avon Akcija „Reci NE nasilju nad ženama“ pokrenuta je 2008. godine, i kroz edukativne programe i donacije, zalaže se za zaustavljanje i sprečavanje nasilja nad ženama. Do sada su u okviru ove Avon akcije, donacijom sigurnosnih sistema opremljene 3 sigurne kuće u Srbiji i podržan projekat „ONAsnaživanje“, kao i projekat Autonomnog ženskog centra „Mogu da neću. Ljubav nije nasilje!“. Za podizanje svesti javnosti o ovoj temi postavljena je Skulptura ženske hrabrosti, a realizovane su i brojne kampanje poput „Možeš drugačije“, „Nisi sama“, kao i „Sportska borba je izazov, porodična je zločin“ i sprovedene informativne kampanje sa ciljem podizanja svesti o ovom problemu.

Sredstva za fond Akcije „Reci NE nasilju nad ženama“, kompanija Avon obezbeđuje izdvajanjem celokupnog bruto profita od prodaje specijalno označenih proizvoda za hrabrost. Na ovaj način, u sve Avon donacije i kampanje direktno su uključene i Avon Dame koje kupovinom ovih proizvoda podržavaju Akciju „Reci NE nasilju nad ženama“.

Grupa „Novinarke protiv nasilja” dobitnica Nagrade za žensku hrabrost

Povodom globalne kampanje,,16 dana aktivizma’’, kompanija Avon je u okviru akcije „Reci NE nasilju nad ženama” dodelila Nagradu za žensku hrabrost i uručila je Grupi „Novinarke protiv nasilja”, sa željom da pruži podršku hrabrim ženama i nagradi njihovo zalaganje, a time i doprinos u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja Grupa „Novinarke protiv nasilja” prva je dobitnica Nagrade za žensku hrabrost. Priznanje je simbolično uručeno ispred Skulpture ženske hrabrosti, koju je kompanija Avon pre tačno godinu dana postavila u saradnji sa Ušće SC, kao simbol Beograda kojii ma za cilj da ohrabri žene i podrži ih da kroz život koračaju uzdignute…