Grejna sezona u Kruševcu počela 11. oktobra, cene povećane zbog energenata

Grejna sezona je u Kruševcu počela 11. oktobra, pre zvaničnog početka, a od ove sezone cene usluga Gradske toplane su uvećane za 9,4 odsto. Ova odluka je usvojena na poslednjoj sednici Skupštine Grada, a kao razlog su navedene povećane cene energenata na tržištu

Gradska toplana koristi sva tri energenta, pa su iz ovog javnog preduzeća naveli da je neophodno izdvojiti značajna finansijska sredstva za njihovu nabavku, pored svih ostalih neophodnih investiranja.

Direktor Toplane Milutin Tasić je naveo da energenata ima u dovoljnim količinama za stabilno snabdevalje toplotnom energijom, dok je letnji period kruševačka Toplana koristila za proveru toplotne mreže i sanaciju postojećih problema kako bi svi korisnici imali stabilnu grejnu sezonu.

Kako je Tasić izjavio za naš magazin, sredinom maja su potpisani ugovori za ugalj kao primarni energent koji Gradska toplana koristi na lokaciji centralnog izvora toplotne energije, kao i na lokaciji „Bare“.

Nakon svih provera sistema u okviru Centralnog izvora i dislociranih kotlarnica „Bare“, „Rasadnik 2“ i „Prnjavor“, kao i desetodnevnih sistemskih toplih proba, 11. oktobra počela je grejna sezona u Kruševcu, par dana ranije pre zvaničnog početka – 15. oktobra.

Inače, pozivni centar Gradske toplane, zadužen za pružanje svih neophodnih informacija, pomoći i podrške biće dostupan za korisnike, svakog dana (uključujući i dane vikenda) od 7 do 22 časa, a brojevi telefona dispečera su: 0800/035-037 (besplatni pozivni broj); 037/447-791 i 037/443/258.

N. L.