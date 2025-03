Grejanje privremeno slabijeg intenziteta

JKP „Gradska toplana“ Kruševac danas redovno proizvodi toplotnu energiju putem svojih dislociranih kotlarnica „Rasadnik“, „Prnjavor“ i „Bare“. Kada je reč o Centralnom toplotnom izvoru, zbog manjeg problema u proizvodnom pogonu ovog jutra grejanje funkcioniše sa nešto slabijim intenzitetom, ali se tokom dana očekuje normalizacija i stabilizacija isporuke.

Korisnici mogu dobiti sve potrebne informacije i podršku putem brojeva telefona: 0800/035-037, 037/447-791 i 037/443-258, svakog dana od 7 do 22 časa.

Vodu do 15 časova neće imati sela Dedina, Majdevo i Suvaja zbog novonastalog kvara na vodovodnoj mreži.

Što se tiče snabdevanja električnom energijom ulica Cara Lazara od broja 164 do 212 neće imati struju do 10:30, zatim delovi sela Modrica i Veliko Golovode do 14 sati, selo Trmčare od 11 do 12:30 i selo Ribare prema Grevcima od 12:30 do 14 časova.

Zatvoreni bazeni Sportskog centra Kruševac neće raditi naredne dve nedelje zbog radova na jednom zidu koji je popustio i gde treba zameniti pločice.