Gradsko rukovodstvo sa meštanima Malog Golovoda i Mudrakovca
Postavljeno: 13.01.2026
U mesnoj zajednici Mudrakovac danas su održani sastanci sa meštanima mesnih zajednica Malo Golovode i Mudrakovac. Ispred Grada Kruševca, sa građanima su razgovarali gradonačelnik Ivan Manojlović i zamenica gradonačelnika Snežana Radojković
Gradonačelnik je izjavio da su ovo prve mesne zajednice koje se obilaze u ovoj godini, i da će se održati dva pojedinačna sastanka sa meštanima dveju pomenutih mesnih zajednica.
– Pre svega želimo da meštanima predočimo ono što su mesne zajednice nama dostavile kao prioritete za 2026. godinu, ali i da od samih meštana čujemo da li se sa time slažu, i da li imaju neke druge predloge ili sugestije.
Ono što je karakteristično za ove vrste sastanaka je da postoje i ideje, predlozi i zahtevi koji nisu od opšteg interesa već pojedinačni, svakako smo tu da njih čujemo, i te informacije prikupimo.
Najveći problem, kao i u svim mesnim zajednicama, je groblje, odnosno nedostatak grobnih mesta. Aktivno radimo na ekproprijaciji zemljišta i planskim dokumentima kako bismo našli zakonski okvir u kome možemo izaći u susret i uraditi sve što je u našoj moći kako bismo rešili taj problem.
Gradonačelnik je izjavu završio rečima da je putna i kanalizaciona infrastruktura još jedna bitna tema prilikom sastanaka sa mesnim zajednicama, dodavši da su predstavnici rukovodstva Grada uvek spremni za razgovore kako bi se što efikasnije rešili zahtevi svih građana.
Sastanku su prisustvovali i predstavnici Gradske uprave i direktor JP za projektovanje i izgradnju Miloš Jović.
Izvor: krusevac.ls.gov.rs
