Gradsko rukovodstvo sa meštanima Malog Golovoda i Mudrakovca

Gradonačelnik je izjavio da su ovo prve mesne zajednice koje se obilaze u ovoj godini, i da će se održati dva pojedinačna sastanka sa meštanima dveju pomenutih mesnih zajednica.

– Pre svega želimo da meštanima predočimo ono što su mesne zajednice nama dostavile kao prioritete za 2026. godinu, ali i da od samih meštana čujemo da li se sa time slažu, i da li imaju neke druge predloge ili sugestije.

Ono što je karakteristično za ove vrste sastanaka je da postoje i ideje, predlozi i zahtevi koji nisu od opšteg interesa već pojedinačni, svakako smo tu da njih čujemo, i te informacije prikupimo.

Najveći problem, kao i u svim mesnim zajednicama, je groblje, odnosno nedostatak grobnih mesta. Aktivno radimo na ekproprijaciji zemljišta i planskim dokumentima kako bismo našli zakonski okvir u kome možemo izaći u susret i uraditi sve što je u našoj moći kako bismo rešili taj problem.