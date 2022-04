Gradsko rukovodstvo glasalo na izborima

U Srbiji se održavaju parlamentarni, predsednički i izbori za Grad Beograd i još 12 lokalnih samouprava. Glasanje traje do 20 časova, do kada važi i izborna tišina

Gradonačelnica Kruševca, Jasmina Palurović, glasala je nešto posle deset časova na biračkom mestu broj jedan, u OŠ “Nada Popović”.

Predsedenik Skupštine Grada, Predrag Vukićević je svoje biračko pravo iskoristio ranije danas. On je posle osam časova glasao na biračkom mestu broj 22, koje se nalazi u holu zatvorenih bazena.

Zamenik gradonačelnice Aleksandar Jovanović glasa na biračkom mestu 81, u Mesnoj zajednici Mudrakovac.

Inače, građani Kruševca danas glasaju na 132 biračka mesta, pravo glasa ima 106.678 lica, a odlučuju se za jednu od 19 lista za poslanike, odnosno za jednog od osam predsedničkih kandidata.

Zbog održavanja izbora u Srbiji je u toku predizborna tišina, koja traje do večeras (3. aprila), do 20 časova, kada se zatvaraju biračka mesta. Do tada su zabranjeni održavanje predizbornih javnih skupova, izborna propaganda, objavljivanje procene izbornih rezultata, isticanje simbola i postavljanje propagandnog materijala učesnika u izborima, na udaljenosti od 50 metara od biračkog mesta. Takođe, tokom izbornog dana medijima je dozvoljeno izveštavanje o tome gde su kandidati glasali, ali nisu dozvoljene njihove izjave.

Republička izborna komisija u obavezi je da zvanične rezultate izbora saopšti do 7. aprila u 20 časova.

