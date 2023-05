Gradski servis za 25.05.2023.

Zbog kvara na vodovodnoj mreži danas do 15 časova bez vode će biti Kruševac – Kosovska (od Strahinjićeve do Majke Jugovića); Pakašnica – Vojvode Mišića (od kasarne do kraja ulice); Kapidžija, Gaglovo i Novo Selo, stoji u saopštenju JKP Vodovod Kruševac.