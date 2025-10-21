Gradski odbor SNS-a obeležio 17 godina od osnivanja

Postavljeno: 21.10.2025

Ispred Doma sindikata, Gradski odbor Srpske napredne stranke Kruševac je postavio štand povodom obeležavanja 17 godina od osnivanja

U ime kruševačkog Gradskog odbora, svim članovima i simpatizerima je rođendan stranke čestitala Snežana Radojković.

– Svih ovih 17 proteklih godina okupljeni oko ideje Aleksandra Vučića, činili smo sve da Srbiju i Kruševac učinimo što boljim mestom za život i rad svih naših sugrađana. U ime Srpske napredne stranke, možemo da obećamo da ćemo ovu našu misiju nastaviti i u narednim godinama. Naša misija je jasna – bolji uslovi za život, bolja Srbija, bolji Kruševac.

Snežana Radojković je dodala da samo timskim radom, uz slogu i bratsvo, mogu da se dostignu ciljevi, te da je SNS „jedna složna porodica, koja neguje tradiciju i čuva slobodarsku Srbiju“.

Inače, Gradski odbor Srpske napredne stranke Kruševac broji oko 22 hiljade članova okupljenih u 63 mesna odbora.

