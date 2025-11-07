Gradska uprava: Preko 102 miliona dinara za obnovu škola ove godine

Preko 102 miliona dinara je za ovu godinu opredeljeno iz budžeta Grada za rekonstrukciju, sanaciju i uređenje osnovnih i srednjih škola

Kako je istakla Snežana Aleksić, pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti, ima škola u kojima su realizovane investicije, a radovi završeni. Dodala je da su u školi u Velikim Kupcima završni radovi na fiskulturnoj sali i postavljanju instalacija hidrantske mreže kao i pripreme za sanaciju fasade škole.

– Imamo još dve škole koje nemaju fiskulturnu salu – škola u Žabaru i škola u Padežu i svim silama se trudimo da i toj deci koja žive na tom području obezbedimo adekvatne uslove za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja. U narednom periodu, sledi izrada projektne dokumentacije i svega onoga što je potrebno da bi ti radovi bili vidljivi.

Snežana Aleksić je istakla da je ove godine urađena zamena, rekonstrukcija i sanacija kotlarnica za grejanje u dve osnovne škole – područnom odeljenju ,,Velizar Stanković Korčagin”u Sušici i OŠ ,,Stanislav Binički” u Jasici i da će sve škole koje imaju termoizolaciju biti prikjlučene na grejanje na gas.

– Ovde je bila u pitanju velika investicija u iznosu od preko 10 miliona dinara, dok su sredstva obezbeđena i odobrena od strane Ministarstva životne sredine.

Pored toga, dodala je da je izvršena rekonstrukcija mokrih čvorova u školama „Jovan Jovanović Zmaj“ u Golovodu i „Velizar Stanković Korčagin“ u Velikom Šiljegovcu.

Takođe, u područnom odeljenju „Velizar Stanković Korčagin“ u Ribaru je zamenjena stolarija i termo-fasada, dok je čitava škola u Pepeljevcu rekonstruisana, navela je između ostalog pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti.