Gradska uprava objavila javne pozive za prijavu štete od požara

Gradska komisija za procenu štete od elementarnih i drugih nepogoda, objavila je javni poziv za građane koji su pretrpeli štetu nakon požara u avgustu ove godine na porodičnim stambenim objektima na teritoriji grada Kruševca

Takođe, objavljen je javni poziv namenjen poljoprivrednim proizvođačima kojima su stradala grla stoke, poljoprivredni usevi, potpuno ili delimično oštećeni objekti i mehanizacija.

Prijava štete je moguća do 17. septembra i vrši se isključivo na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na Info pultu u zgradi Gradske uprave, u prostorijama Odeljnja za poslove odbrane i vanredne situacije koje se nalaze u Čupicevoj ulici, kao i na sajtu Grada.

Prijave se podnose na šalteru prijemne kancelarije broj 31, u zgradi Gradske uprave Kruševac. Javni poziv je otvoren juče i trajaće do 17. septembra.