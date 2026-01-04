Gradska toplana: Zbog havarije na magistralnom vodu prekid grejanja

Postavljeno: 04.01.2026

Zbog pucanja cevi na glavnom magistralnom vodu (Φ400) u Nemanjinoj ulici, bez snabdevanja toplotnom energijom su korisnici koji se toplotnom energijom snabdevaju sa Centralnog toplotnog izvora

Kako navode iz Gradske toplane, radnici ovog javnog preduzeća i dalje su na terenu i danonoćno rade na otklanjanju havarije na magistralnom vodu u Nemanjinoj ulici, zbog koje će bez grejanja biti svi korisnici koji se energijom snabdevaju putem Centralnog toplotnog izvora.

Za kupce toplotne energije koji se greju putem dislociranih kotlarnica „Rasadnik 2“, „Prnjavor“ i „Bare“ distribucija će se odvijati protokolarno.

Iz JKP „Gradska toplana“ mole korisnike za strpljenje i zahvaljuju se na razumevanju.

