Gradska toplana: Obezbeđeni svi energenti do kraja grejne sezone

Iz kruševačke Gradske toplane poručuju da redovno proizvode toplotnu energiju, te da su, i pored krize na tržištu, obezbeđeni svi energenti do kraja grejne sezone

Kako je navela Jovana Gvozdenović, iz službe za odnose sa javnošću iz ovog javnog preduzeća, nema većih kvarova na distributivnoj mreži, te da se trenutno sprovodi intervencija u ulici Slobodana Jovanovića i da se očekuje brza sanacija kvara.

– Trenutno rade jedan gasni i jedan kotao na ugalj u okviru centralnog izvora i naravno svi kotlovi u našim dislociranim kotlarnicama. Rasadnik se greje putem niskosumpornog mazuta, tu je i naša kotlarnica u Prnjavoru koja se greje putem prirodnog gasa i naša kotlarnica na Barama koja se greje putem uglja.

Inače, Gradska toplana raspolaže sa 4 kotla u centralnom izvoru toplotne energije, po dva na ugalj i gas i tri dislocirane kotlarnice.

Jovana Gvozdenović je dodala da su obezbeđeni svi energenti do kraja grejne sezone, te da trenutno na depou ima 13 hiljada tona uglja, 48 tona mazuta i da je potpisan ugovor sa Srbijagasom oko redovnog snabdevanja gasom.

N. L.