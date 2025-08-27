Gradska Skupština: Usvojene ostavke dvoje odbornika

U toku je 13. sednica Skupštine grada Kruševca koja obuhvata 34 tačke dnevnog reda. Na samom početku su usvojene ostavke Aleksandra Petrovića na odbornički mandat vladajuće partije – Srpske napredne stranke, kao i Jelene Živković sa liste „Srbija protiv nasilja – Dr Branislav Bata Andrić“

10:20 – Usvojena hitnost predloga stavljanja na dnevni red nekoliko tačaka

Predsednica Skupštine Dragana Barišić je objavila hitnost predloga na stavljanje na dnevni red nekoliko tačaka, među kojima je i razrešenje i imenovanje glavnog gradskog urbaniste, kao i članova školskih odbora OŠ „Despot Stefan“ u Gornjem Stepošu i Hemijsko-tehnološke škole. Glasovima većine je usvojena hitnost predloga.

Nakon toga se pristupilo prvoj tački koja se odnosi na ostavke Aleksandra Petrovića iz odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Kruševac ne sme da stane“ i Jelene Živković – „Srbija protiv nasilja – Dr Branislav Bata Andrić“.

Nakon što su ostavke usvojene, usledila je pauza od dvadeset minuta kako bi Gradska izborna komisija dodelila mandate novim odbornicima, a Komisija za kadrovska i administrativna pitanja pripremila izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata novim odbornicima.

N. L.