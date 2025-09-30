Gradska Skupština: Usvojeni finansijski izveštaji javnih preduzeća

U toku je 14. sednica Skupštine grada Kruševca koja obuhvata 23 tačke dnevnog reda. Na samom početku usvojena je ostavka Ivane Dimitrijević na odbornički mandat vladajuće partije – Srpske napredne stranke. Potom je usledila objedinjena rasprava o poslovanju i finansijskim izveštajima javnih preduzeća, a najveću pažnju odbornika je privuko poslovanje Gradske toplane

10:18 – Usvojena hitnost predloga stavljanja na dnevni red dodatne dve tačke

Predsednica Skupštine Dragana Barišić je objavila hitnost predloga na stavljanje na dnevni red dve tačke: Predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku nadzornog odbora JKP „Vodovod – Kruševac“ kojom se vrši izmena i dopuna programa poslovanja ovog javnog preduzeća za 2025. godinu i predlog odluke o dopuni odluke o mesnim zajednicama na teritoriji grada Kruševca.

– Hitnost stavljanja na dnevni red pomenutih tačaka predlagač je obrazložio potrebom stvaranja uslova za nesmetano funkcionisanje JKP Vodovod – Kruševac, kao i nesmetan rad mesnih zajednica na teritoriji grada Kruševca – navela je Dragana Barišić.

Odbornica Ivana Dimitrijević podnela je ostavku u okviru odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Kruševac ne sme da stane“, što je većina odbornika usvojila kao prvu tačku dnevnog reda.

Nakon što je ostavka usvojena, usledila je pauza od dvadeset minuta kako bi Gradska izborna komisija dodelila mandate novim odbornicima, a Komisija za kadrovska i administrativna pitanja pripremila izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata novim odbornicima.

11:00 – Objedinjena rasprava o poslovanju javnih preduzeća, glavna tema – Toplana

Drugom tačkom dnevnog reda potvrđen je mandat odbornika na osnovu rešenja Gradske izborne komisije koja je dodelila mandat Radetu Petkoviću sa liste „Aleksandar Vučić – Kruševac ne sme da stane“.

Potom je usledila rasprava o poslovanju i finansijskim izveštajima javnih preduzeća na teritoriji grada Kruševca, a najveću pažnju odbornika je privuklo poslovanje Gradske toplane.

Odbornik opozicije Lazar Stefanović izneo je ocenu da je JKP „Gradska toplana“ u teškoj finansijskoj situaciji. Pozivajući se na izveštaj revizora, naveo je da je tokom 2024. godine gubitak preduzeća iznosio oko 177 miliona dinara, dok je ukupan gubitak iznad visine kapitala veći od 1,8 milijardi dinara.

– Kada je gubitak veći od kapitala, onda je to stanje tehničkog bankrota, jer su tri puta veća dugovanja nego što je ukupan kapital Toplane – rekao je Stefanović.

On je dodao da, uprkos subvencijama Grada i višestrukim poskupljenjima, preduzeće i dalje posluje sa minusom. Istakao je da aktuelni direktor nije lično odgovoran za sve probleme, ali je ocenio da rukovodstvo ne upravlja preduzećem na zadovoljavajući način.

Direktor Toplane, Milutin Tasić, odgovorio je da se stanje u preduzeću popravlja i da je prošlogodišnji gubitak manji od planiranog.

– Bio je predviđen gubitak od 202 miliona, a ostvarili smo 177 miliona 381 hiljadu dinara, što smatram pozitivnim primerom – rekao je Tasić.

On je podsetio da je tokom 2024. godine Toplana u prvih sedam meseci bila u konstantnim finansijskim blokadama, ali da je u 2025. godini zabeležen samo jedan dan blokiranog računa i to, kako kaže, ne svojom krivicom već usled prinudne naplate za izvršenje koje je Toplana već izmirila.

Prema njegovim rečima, realizacija kredita omogućila je stabilizaciju poslovanja, a gubitak iz 2024. godine bio je za oko 60 odsto manji u odnosu na onaj iz 2023. godine.

– U saradnji sa Gradom i zahvaljujući subvencijama, finansijski rezultati su bolji nego prethodnih godina, a očekujemo da će u ovoj godini biti još povoljniji. Poručio bih korisnicima Gradske toplane da ne brinu pred predstojeću grejnu sezonu – ogreva i energenata ima, a tehnički se privode kraju sve aktivnosti koje smo radili. Imamo preduzeće koje normalno funkcioniše sa nadom da će to biti jedno od najboljih preduzeća u narednim godinama.

Gradonačelnik Ivan Manojlović je istakao da Grad Kruševac neće odustati od Gradske toplane, a pored toga je pohvalio sva javna preduzeća koja su prethodnu godinu završili sa dobitkom. Manojlović je tom prilikom naveo da je JKP „Kruševac“ ostvarilo profit od oko 14,7 miliona dinara, te kruševački Vodovo 97,6 miliona dinara i JP za direkciju i urbanizam ostvarilo dobit od 836.224 dinara.

13:05 – Usvojeni finansijski izveštaji javnih preduzeća za prethodnu godinu

Nakon objedinjene rasprave, Skupština je većinom glasova usvojila odluke koje se odnose na finansijske izveštaje i raspodelu finansijske dobiti javnih preduzeća za 2024. godinu. Potom je usledila rasprava o pokrivanju gubitaka Gradske toplane.

N. L.