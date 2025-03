Gradska Skupština: Pojačane mere obezbeđenja, odbornici opozicije napustili sednicu

Održana 10. sednica Skupštine na kojoj je vladajuća većina usvojila 59 tačaka dnevnog reda. Na samom početku sednice, na ulazu u zgradu, došlo je do rasprave između odbornika opozicionih stranaka i privatnog obezbeđenja Gradske uprave. Ubrzo nakon što su odbornici ušli u salu, dr Branislav Andrić je istakao da Skupština nema legitimitet sve dok traju studentske blokade, te je zajedno sa svojim kolegama iz opozicije napustio sednicu tokom rasprave o prvoj tački dnevnog reda

Pre same sednice Skupštine, održana je konferencija Ksenije Bradić Veljović, odbornice Skupštine Grada iz redova Pokreta slobodnih građana. Tom prilikom je istakla da skraćivanjem radnog vremena, Gradska uprava uskraćuje pravo građanima:

– Juče je Gradska uprava objavila na svom sajtu da se menja radno vreme, te da će danas raditi od 12 do 16 časova, bez obrazloženja što je skandalozno, pre svega što se radno vreme menja zbog rada Skupšine. Do sada smo imali devet sednica Skupštine i to se nije desilo.

Na ulazu u zgradu Gradske uprave, odbornike Skupštine grada Kruševca je sačekala zaštitna ograda, kao i članovi privatnog obezbeđenja. Pored toga, svi zaposleni, odbornici, kao i predstavnici medija morali su da prođu kroz bezbednosni skener – detektor. Opozicioni odbornici su ušli u verbalnu raspravu sa članovima obezbeđenja, istakavši da ih na ulazu mogu pretresati samo predstavnici policije.

U međuvremenu, sednica je započela sa radom, pa je opozicioni odbornik Vladan Mitić prekinuo njen rad zamolivši predsednicu Skupštine da sačeka da svi odbornici opozicije uđu u salu. Nakon kraće rasprave, Dragana Barišić je proglasila pauzu od nekoliko minuta i izašla kako bi pozvala opozicione odbornike da prođu barijeru.

– Molim vas da zauzmemo mesta i da nastavimo sa radom. Obezbeđenje molim da profesionalno radi svoj posao i u skladu sa Ustavom i zakonom – istakla je Barišićka koja se medijima obratila pre samog početka Skupštine i tom prilikom navela zbog čega je došlo do pojačanog obezbeđenja.

– Ovom prilikom bih obavestila da zbog dosadašnjih dešavanja i najava pre svega opozicionih odbornica na društvenim mrežama, nedvosmisleno je ugrožena bezbednost svih odbornika i radnika Gradske uprave. Najavljeno je svakakvo ponašanje i uništavanje kako imovine, tako i fizičko zlostavljanje drugih odbornika, pre svega vladajuće koalicije. Morali smo da pojačamo obezbeđenje, ali to ne remeti rad Skupštine koja normalno funkcioniše, sala je otvorena za demokratsku diskusiju.

Najveću buru je izazvala prva tačka dnevnog reda koja se odnosila na predlog novog Poslovnika Skupštine grada Kruševca. Kako je ispred Gradske kuće prethodno istakla odbornica Ksenija Bradić Veljović, izmena Poslovnika o radu Skupštine uskraćuje prava opozicionim odbornicima, dodatno guši demokratiju, te da će se opozicioni odbornici pojaviti na toj prvoj tački i iskoristiti prostor da pošalju, kako je istakla, neke važne poruke.

U trenutku kada su odbornici opozicije ulazili u salu, sa govornice se obraćao Ivan Nedeljković, odbornik vladajuće koalicije, koji je govorio kao izveštilac ispred Komisije za propise. Istakao je da je ovaj predlog Poslovnika donet na insistiranje predstavnika opozicije i da je predlog Poslovnika urađen po uzoru na važeći Poslovnik Narodne Skupštine Republike Srbije, podsetivši da je taj poslovnik usvojen 2008. godine.

– Zbog postojanja čestih zloupotreba prava iz važećeg Poslovnika u radu, u novom Poslovniku uvedene su nove mere za održavanje reda na sednicama kako bi se omogućio pristojan, normalan i dostojanstven tok sednica.

Nakon Nedeljkovića, reč je dobio dr Branislav Andrić koji je istakao da bi se ovog poslovnika postideo i Lukašenko. Nakon toga je želeo da se obrati u ime svih odbornika opozicije, na šta ga je predsednica Skupštine prekinula uz komentar da se vrati na temu dnevnog reda.

Odbornik Andrić je izašao ispred govornice, što su učinili i ostali predstavnici opozicije, odakle je uputio poziv na veliki protest koji će se održati 15. marta u Beogradu. Dodao je da sve dok traju studentske blokade, Skupština Grada nema legitimitet pa opozicija neće učestovati u njenom radu.

Odbornici opozicionih grupa nosili su transparente na kojima je pisalo: „Kruševac uz studente” i „svi za Beograd – 15. 3. 2025”. Jedan takav transaprent Ksenije Bradić Veljović, predsednica Skupštine je pocepala uz obrazloženje da su je odbornice opozicije napale.

Nakon komešanja ispred govornice, odbornici opozicije su napustili Skupšinu, a vladajuća većina je nastavila sa radom. Ispred Gradske kuće se medijima obratio Dejan Stevanović istakavši da je dr Branislav Andrić govorio u ime svih predstavnika opozicije.

– U ime svih nas se obratio dr Branislav Andrić koji je rekao da mi više nećemo učestvovati u radu Skupštine, a razlog za to jeste pre svega ovaj nakaradno donet Poslovnik o radu Skupštine na koji smo mi uložili čak 13 amadmana Komisiji za propise koja nije usvojila nijedan, odnosno nije predložila Skupštini da usvoji niti jedan. Time će nas dovesti do toga da nemamo toliko mogućnosti da diskutujemo o važnim stvarima za građane Kruševca.

Stevanović je naveo da, između ostalog, u novom Poslovniku postoji nekoliko spornih tačaka.

– Prvo, doneta je tačka u kojoj se posle oduzimanja reči, pa se odbornicima oduzima pravo na repliku i pravo na povredu Poslovnika, što do sada nije bilo. Tri minuta smo ranije imali za povredu Poslovnika, ovog trenutka se to smanjilo na dva. Bunili smo se protiv tih mera da dve opomene i isključivanje sa sednice Skupštine odbornika znači i oduzimanje prava na naknadu koja je mala, ali prosto je takva da sleduje odborniku i to je uređeno višim pravnim aktom – Statutom gradom Kruševca. Poslovnik to ne može da uređuje, te je to suprotno zakonu. Jedna od stvari jeste disciplinovanje medija u smislu da ćete vi morati 48 sati prethodno da se prijavite, da dostavite broj lične karte na šta oni nemaju pravo. Bilo je dovoljno da imate novinarsku akreditaciju, a više nemate tu mogućnost. Dakle, doneli su poslovnik za koji se mi nismo složili koji će smanjiti uticaj odbornika i mogućnost da diskutujemo i debatujemo, sve ono što je naša uloga.

Odbornici opozicije su se složili da se neće pojavljivati na zasedanjima Skupštine sve do onog trenutka kada se studenti vrate na svoje fakultete.

– Kada se studenti vrate na fakultete, mi ćemo se vratiti u Skupštinu, što će značiti da smo problem u društvu rešili i da ćemo moći da diskutujemo.

Nakon što nije usvojila 13 amadmana koje su prethodno podneli odbornici opozicije, Skupština Grada je usvojila novi Poslovnik o radu. Potom je vladajuća većina usvojila predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Kruševca za 2024. godinu, kao i rešavanje v. d. statusa direktora Sportskog centra.

Pored toga, prisutni odbornici su usvojili i predlog programa unapređenja socijalne zaštite na teritoriji grada Kruševca za 2025. godinu, te predlog odluke o pristupanju izradi programa za unapređenje položaja mladih grada Kruševca za period 2026-2028. godine, zatim predlog odluke o sistemu podsticaja i povlastica za pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih jedinica na teritoriji grada Kruševca, kao i predlog odluke o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2025. godinu.

Takođe, usvojeni su i predlozi zaključka o usvajanju izveštaja o radu i izveštaja o finansijskom poslovanju za 2024. godinu javnih preduzeća i ustanova, kao i rešenju o davanju saglasnosti na izmenu programa rada Narodne biblioteke, Narodnog muzeja, Istorijskog arhiva, Kruševačkog pozorišta, Kulturnog centra Kruševac, PU „Nata Veljković”, Centra za stručno usavršavanje, Centra za socijalni rad.

Odbornici Grada su usvojili tačke dnevnog reda koje su se odnosile na predloge rešenja razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, Gimnazije u Kruševcu, OŠ „Dositej Obradović”, OŠ „Žabare”, kao i člana Školskog odbora Politehničke škole „Milutin Milanković”.

N. L.