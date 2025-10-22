Gradska skupština: Diskusija o rebalansu budžeta

U toku je 15. sednica Skupštine grada Kruševca koja obuhvata samo dve tačke dnevnog reda – rebalans budžeta grada Kruševca za 2025. godinu i predlog odluke o izmeni i dopuni Programa uređivanja građevinskog zemljišta za aktuelnu godinu

U uvodnom izlaganju o rebalansu budžeta, gradonačelnik Kruševca je istakao da odlukom o budžetu Grada za 2025. godinu, ukupni prihodi i primanja i ukupni rashodi i izdaci iznose 7 225 094 367 dinara, dok je odlukom o rebalansu budžeta, planiran iznos od 7 736 947 439 dinara.

– Ukupan rast tekućih prihoda budžeta, po republičkom uputstvu da ne sme da bude veći od projektovanog nominalnog rasta BDP-a, odnosno za 7,5 odsto, je apsolutno ispoštovan odlukom o budžetu Grada. Važna stvar da je na osnovu izuzetnih ostvarnih prihoda od prodaje zemljišta, što je sprovedeno u saglasnosti sa Ministarstvom finansija, prihodi su povećani za dodatnih 7 odsto, odnosno u iznosu od 511 850 072 dinara. U odnosu na 2024. godinu, prihodi su uvećani za 17 odsto, odnosno za 1 158 972 758 dinara.

Ivan Manojlović je dodao da sredstva iz budžeta Grada iznose 6 863 219 708 dinara, preneta sredstva iz ranijih godina u iznosu od 707 170 187 dinara i sredstva indirektnih koristi 166 557 544 dinara. Ukupni prihodi i primanja Grada u 2025. godini, rebalansom su se povećani u odnosu na odluku o budžetu Grada za 511 853 072 dinara, odnosno za 7 odsto, istakao je gradonačelnik.

– Ovde bih posebno izdvojio poreske prihode koji su značajno uvećani, transferi su povećani za 50 miliona, drugi prihodi su povećani za preko 90 miliona, primanja od prodaje finansijske imovine su takođe povećana za preko 90 miliona, i preneta sredstva su povećana za 54 miliona. Grad u ovom trenutku nema nijedno kreditno zaduženje. Dakle, ogroman procenat su prihodi koji su ostvareni na osnovu poreza na zarade. To govori o jednoj stabilnosti Grada i privrede koja izuzetno dobro radi.

Manojlović je rekao da su se stekle realne potrebe da se izvrši raspodela sredstava ovim rebalansom, te je pozvao odbornike da ga usvoje.

– Moj predlog je da odbornici i odbornice usvoje danas ovaj rebalans budžeta, jer ne samo da je rekordan iznos rebalansa, već ćemo ovim rebalansom radićemo dodatno sve one stvari koje su u interesu u građanu Kruševca.

Nakon izlaganja gradonačelnika, za reč se javila odbornica Ksenija Bradić Veljović koja je istakla da je ovaj rebalans nerealan i netransparentno koncipiran, te smatra pogrešnim što se oslanja na prodaju gradskog zemljišta „kao na kiseonik budžeta“.

– Na pretprošloj sednici sam govorila o važnosti transparentnosti i da netransparentnost ukazuje na „rad ispod žita“. Naš kolega Boban Jovanović je priložio amandman o netransparentnosti ovih dokumenata i naravno on je odbijen, kao što su svi amandmani opozicije odbijeni.

Zoran Tomić je odgovorio da sistemi izveštavanja jasno kažu kako se dokumenta i izveštaji sačinjavaju, te da oni su uvedeni pre 2012. godine.

– Kako bi bilo da mi počnemo stvarno da punimo budžet, a ne na ovaj način da od građana uzimamo porez, a posle da im vraćamo mrvice. Evo mojih konkretnih predloga za pravo, istinsko punjenje budžeta: Kladionica u zgradi Hotela Evropa, koliko mi građani Kruševca dobijamo od kladionice koja ima enorman promet. Koliko imamo od hotela Evropa koji nije vraćen vlasnicima, pa umesto da donosi prihod, on u stvari trune pred našim očima, istakla je odbornica opozicije Dušanka Milosavljević.

Gradonačelnik Kruševca je istakao da je hotel Evropa privatni objekat koji je restitucijom vraćen naslednicima koji su na to imali pravo, te Gradska uprava nema nikakvu nadležnost nad tim objektom.

– Budžet Grada je vrlo transparentan, nalazi se na portalu Grada Kruševca, vrlo lako razumljiv, čak postoji i vodič za građane kako bi mogli lako da razumeju. Ništa od zemljišta i imovine Grada se ne proda, sve dok ne dođe na sednicu Skupštine da se izglasa. Svu imovinu koju Grad prodaje, daje se predlog Skupštini gde odbornici usvajaju ili ne. Takođe, ono što je dobro za Grad jeste da sva zemlja, sva imovina se prodaje javnim nadmetanjem na licitaciji. Tako je Grad ove godine prihodovao više, odnosno ostvarili smo bolju cenu prodaje zemljišta nego što su bile naše pretpostavke i planovi – naveo je Ivan Manojlović.

