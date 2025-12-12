Gradonačelnik sa meštanima Jasike i Prve mesne zajednice o prioritetima za narednu godinu

Prioriteti i planovi za narednu godinu bile su glavne teme sastanaka koje je gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, zajedno sa saradnicima, održao sa predstavnicima Prve mesne zajednice i Mesne zajednice Jasika

Tokom sastanka u Mesnoj zajednici Jasika analizirani su rezultati postignuti u prethodnom periodu, a posebno realizovani infrastrukturni projekti koji su, prema rečima članova Saveta, značajno unapredili kvalitet života u ovom području. Mesnoj zajednici Jasika, pored samog sela Jasika, pripadaju i Srnje, Kruševica i Gavez, sa ukupno oko 4.200 stanovnika. Dobra saradnja sa lokalnom samoupravom doprinela je uspešnoj realizaciji više komunalnih i infrastrukturnih aktivnosti.

Na sastanku izneti su i prioriteti za 2026. godinu, sa akcentom na dalji razvoj infrastrukture i rešavanje potreba meštana ovih sela.

Nakon razgovora u Jasici, gradonačelnik Manojlović sastao se i sa članovima Saveta i građanima Prve mesne zajednice. Tokom ovog susreta razmatrani su aktuelni problemi i potrebe stanovnika, kao i budući koraci koji će biti uvršćeni u plan rada za narednu godinu.

Predstavnici lokalne samouprave najavili su da će do kraja godine obići sve mesne zajednice na gradskom i seoskom području, kako bi zajedno sa građanima definisali jasne i održive planove za 2026. godinu.