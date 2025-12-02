Gradonačelnik: Neosnovan zahtev za referendum o Toplani

Gradonačelnik Kruševca, Ivan Manojlović je zajedno sa predsednicom Skupštine Grada, Draganom Barišić održao konferenciju za medije povodom predatog zahteva opozicije za raspisivanje referenduma vezanog za javno-privatno partnerstvo Gradske toplane

Predsednica Skupštine je juče dobila zahtev za raspisivanje referenduma, o čemu je obavešten i kabinet gradonačelnika, a grupa opozicionih odbornika se tom prilikom pozivala na članove 67, 68 i 69 statuta Grada Kruševca, navela je Dragana Barišić:

– Zarad javnosti, ja ću pročitati član 69 koji kaže da predlog za raspisivanje gradskog referenduma mogu podneti najmanje 10 odsto birača sa područja Grada, što je približno 10.405 stanovnika, zatim najmanje jedna trećina odbornika Skupštine Grada što je 23 odbornika ili Gradsko veće. Skupština Grada je obavezna da raspravlja o svakom punovažnom predlogu za raspisivanje gradskog referenduma i da o svojoj odluci obavesti predlagača.

Barišićka je istakla da je nedovoljan broj odbornika predao zahtev za referendum, dok je gradonačelnik Kruševca istakao da je iznošenje poluistina veoma opasno.

– Ukoliko ovo preduzeće zbog manjeg obima poslovanja ne bude u prilici da ih vraća, krediti će preći na JKP „Vodovod Kruševac“ koje je založilo svu svoju imovinu – ovo je apsolutna laž i kakve veze JKP Vodovod ima sa Gradskom toplanom. Treba istaći da ne postoji bilo kakva garancija Vodovoda, a pogotovu nije tačno da je ovo preduzeće založilo celokupnu svoju imovinu. Ovde definitivno postoje određene interesne grupe koje vrlo svesno obmanjuju javnost i podižu jedan stepen zabrinutosti kod građana i ovom prilikom se izvinjavam građanima iako to nije greška Grada.

Pored toga, Manojlović je istakao da Grad i Gradska toplana nemaju nikakva ulaganja prema ovom javno-privatnom partnerstvu, već se privatni partner obavezuje da o svom trošku sagradi jednu zgradu i obezbedi opremu koja je neophodna za rad. Gradonačelnik je naveo da je privatni partner u obavezi da u 2026. godini obezbedi oko 10 miliona evra uz obezbeđivanje tople vode kao energenta prema Gradskoj toplani zarad dalje distribucije.

– Dakle, privatni partner ne ulazi u imovinu Gradske toplane. Tvrdi se da nije postojao širi konsenzus, te da ljudi nisu učestvovali u javnoj debati, a postojala je javna rasprava gde je svako mogao da učestvuje.

Pored toga što bi referendum predstavljao nepotreban udar na gradski budžet, Ivan Manojlović je rekao da u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza privatnih partnera, istog trenutka po ugovoru, celokupna imovina od 10 miliona evra prelazi u vlasništvo Grada, odnosno Gradske toplane, dok ovo javno preduzeće zadržava svu svoju imovinu.

– Ovim partnerstvom dobijamo jedan vremenski period koji je nama zaista preko potreban, da se Grad više ne bavi sanacijom kotlova, već će moći da se posveti sanaciji toplovodne mreže za distribuciju ka krajnjim korisnicima.

Manojlović je na konferenciji govorio i o tome da će privatnom partneru osnovna sirovina biti sečka, te da je emisija štetnih gasova ovog energenta „apsolutno ravna nuli“.

– Osim niže cene inputa u Gradsku toplanu, imaćemo i druge benefite, a to je i kvalitet vazduha, s obzirom da vidimo da kvalitet vazduha tokom zimskih meseci pada zbog PM čestica i velikog zagađenja i to ne samo zbog Gradske toplane već su tu uključena i individualna ložišta. Grad upravo zbog toga, godinama unazad, daje sredstva iz budžeta da građani urade prelazak sa kotlova na čvrsto gorivo, pa Kruševac zajedno sa ministarstvom odvaja značajna sredstva svake godine za kupovinu gasnih kotlova.

S obzirom da su ponude po ovom javno-privatnom partnerstvu otvorene od 28. novembra, Ivan Manojlović je rekao da je dobio informaciju po kojoj je za sada ponudu poslao jedan ponuđač koji se javio kao konzorcijum.

– U proteklih godinu dana, imali smo razgovore sa brojnim potencijalnim preduzećima koji su nam davali predloge u kom smeru bi trebalo naša Toplana da ide, ali nažalost mnogi su odustali i nisu se javili.

Na pitanje novinara kolika su trenutna kreditna zaduženja, gradonačelnik Manojlović je odgovorio da se godišnje obaveze Gradske toplane smanjuju, te da je ovo javno preduzeće ove godine izmirilo oko 410 miliona dinara, a prema petogodišnjem planu taj će se iznos smanjivati, pa bi u sledećoj godini on trebalo da iznosi oko 380 miliona dinara.

