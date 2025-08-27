Građanima sa manjim primanjima povoljniji krediti 

Narodna banka Srbije obavezala je banke da najkasnije do 15. septembra ponude povoljnije kredite za zaposlene i penzionere čija mesečna primanja ne prelaze 100.000 dinara. Ove mere imaju za cilj zaštitu životnog standarda građana sa nižim primanjima i olakšano zaduživanje više od polovine zaposlenih i većine penzionera

Posebna ponuda obuhvatiće gotovinske i potrošačke kredite do milion dinara, kredite za refinansiranje, kao i stambene kredite namenjene kupovini prve nepokretnosti. Predviđeno je da kamatne stope na gotovinske i potrošačke kredite budu niže za tri procentna poena u odnosu na prosečne iz jula ove godine, dok će stambeni krediti biti jeftiniji do 0,5 procentnih poena.

Za penzionere se uvode i posebni gotovinski i refinansirajući krediti sa uključenim životnim osiguranjem, po kamatama nižim za tri procentna poena, a svi proizvodi moraće da budu u ponudi banaka najmanje godinu dana. Dodatna pogodnost je ukidanje naknade za obradu zahteva.

Prema procenama NBS, ove mere doneće građanima uštede do 40 milijardi dinara u narednih pet godina, dok rata pojedinačnih gotovinskih kredita može biti niža i do 16 odsto, a rata stambenog kredita do 6 odsto u odnosu na standardnu ponudu.