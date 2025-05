Građani sami prijavljuju struju jer čitača nema, a rok ističe sutra

Elektrodistribucija Srbije (EDS) saopštila je da je rok za prijavu stanja brojila putem aplikacije „ED Srbije“ produžen do sutra zbog velikog interesovanja korisnika. Kako se navodi, razlog je i promena u načinu očitavanja električne energije, s obzirom na to da zaposleni EDS-a više ne dolaze na teren, već je taj posao prešao u nadležnost EPS-a, koji, kako se čini, još uvek nije stigao da obiđe većinu brojila

Iako dobar deo građana nije ni znao da su nadležnosti promenjene, a još manje da se očekuje da sami očitaju svoje brojilo, aplikaciju „ED Srbije“ je do sada preuzelo gotovo 100.000 korisnika, a oko 60 odsto njih je ovog meseca već prijavilo stanje, navodi se u saopštenju.

Korisnici Android mobilnih telefona mogu instalirati aplikaciju, dok je za ostale dostupan sajt EDS-a „Prijava očitanih stanja“. Postupak prijave uključuje unos šifre mernog mesta, imena i prezimena, stanja brojila i datuma očitavanja, a zatim i obaveznu fotografiju brojila na kojoj mora biti jasno vidljivo stanje koje se prijavljuje. Prijava je moguća i za više brojila, kroz dodatnu opciju u aplikaciji.

Ukoliko korisnici sami prijave stanje do šestog dana u mesecu, biće zaštićeni u smislu da im stanje neće naknadno očitavati čitači. U suprotnom, EPS će u tom slučaju preuzeti očitavanje. Ipak, mnogima još uvek nije jasno kako će to tačno izgledati u praksi i da li će čitači uopšte doći, ali i koji će iznos biti naplaćen u suprotnom, jer mnogi ne žele da sami unose podatke, smatrajući da to nije njihova obaveza. Osim toga, određeni broj građana, naročito starijih, živi sam, nema pametni telefon, ili jednostavno ne zna kako da koristi aplikaciju i samostalno prijavi stanje brojila.

Iako nova praksa podrazumeva veću uključenost korisnika u proces, deo javnosti ostao je zbunjen činjenicom da o promenama nije bilo jasnog i pravovremenog obaveštenja, pa je deo građana tek nedavno saznao da se stanje više ne očitava kao ranije i da je rok za prijavu na njihovoj strani.