Građani danas biraju saziv lokalnog i repuličkog parlamenta

Građani Kruševca i Srbije danas,na lokalnim i parlamentarnim izborima biraju budući sastav lokalnih i nacionalne skupštine. Sva biračka mesta u Kruševcu su otvorena u 7 sati i do sada nije bilo nikakvih primedaba na rad biračkih odbora, saznajemo u Radnom telu RIK-a za Kruševac

– Sva biračka mesta otvorena su na vreme, sva su opremljena izbornim materijalom i svi članovi biračkih odbora poštuju propisane zaštitne mere i nose maske i rukavice – saznajemo od Ivana Anđelića, koordinatora Radnog tela.

U ovom trenutku biračkim odborima se dostavljaju i potvrde za glasanje van glasačkog mesta za one koji nisu u mogućnosti da izađu na birališta. Do sada je Radnom telu stiglo 360 prijava za glasanje van glasačkog mesta, a prijavljivanje će i dalje biti moguće do 11 časova.

Kruševljani glasaju na 132 biračka mesta. Na glasačkom listiću za lokalne izbore opredeljuju se između šest izbornih lista, dok na listiću za parlamentarne izbore imaju 21 ponuđenu izbornu listu.

Birališta zse zatvaraju u 20 sati, a prvi nezvanični rezultati očekuju se do ponoći.

N.B.

