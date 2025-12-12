Grad obezbedio školski pribor za 396 učenika romske zajednice

U osnovnim školama „Dositej Obradović“ u Kruševcu i „Sveti Sava“ u Čitluku, predstavnici Gradske uprave su uručili poklon pakete školskog pribora učenicima romske nacionalnosti

Ove godine je iz gradskog budžeta opredeljeno 5,6 miliona dinara u ove svrhe, a u narednoj godini je planirano da se taj iznos poveća na oko 7,5 miliona dinara, istakli su iz Gradske uprave.

Jedna od mera podrazumeva podelu poklon paketa školskog pribora đacima romske nacionalnosti. U OŠ „Dositej Obradović“ podeljeno je 43 paketića, dok je u OŠ „Sveti Sava“ u Čitluku 28 mališana dobilo na poklon novi školski pribor.

Do kraja godine će poklone dobiti i đaci ostalih osnovnih škola na teritoriji Grada – ukupno 396 učenika iz romske zajednice.