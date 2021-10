Grad „merka“ nekadašnju zgradu FAM-a za novi fakultet

Nekadašnja poslovna zgrada Fabrike maziva, a današnjeg preduzeća „Hemofluid“, u Jug Bogdanovoj ulici, oglašena je treći put na prodaju. Grad Kruševac je zainteresovan da pomenutu zgradu kupi, kako bi stvorio preduslove za otvaranje još jednog fakulteta Niškog univerziteta

Naime, preduzeće „Hemofluid“, koje je, nakon prodaje najvećeg dela Fabrike maziva nasledilo deo imovine, ali i dugovanja FAM-a, krajem septembra je treći put objavilo oglas za prodaju pomenute poslovne zgrade. Prva dva pokušaja prodaje, za koje su oglasi objavljeni u aprilu, a potom u julu, nisu bila uspešna.

Poslovna zgrada u u Jug Bogdanovoj ulici ima 2.756 kvadrata, a prema podacima iz oglasa njena procenjena vrednost je nešto više od milion evra (1.038.270). U oglasu je navedeno da ta vrednost nije minimalno prihvatljiva prilikom davanja ponude niti je na bilo koji drugi način obavezujuća ili opredeljujuća za ponuđača. Navedeno je, takođe, da je visina ponude osnovni kriterijum prilikom izbora najboljeg ponuđača.

Zainteresovani ponude mogu da podnesu nakon što, najkasnije do 11. novembra otkupe kupoprodajnu dokumentaciju, koja košta pet hiljada dinara, a potom polože depozit u iznosu od 10 odsto od procenje vrednosti, odnosno oko sto hiljada evra. On se podnosi do 15. novbembra i pokazaće koliko zaista ozbiljnih interesenata ima jer se, ukoliko zainteresovani ne podnese ponudu, ne vraća. Ponude se podnose do 17. novembra.

Odbornici Skupštine Grada su na nedavnom zasedanju usvojili Odluku o pribavljanju pomenute zgrade u svojinu grada, što znači da lokalna samouprava može da podnese ponudu, odnosno da učestvuje u nadmetanju za kupovinu.

–Grad Kruševac je planirao da kupovinom te zgrade obezbedi prostor za još jedan fakultet koji bi niški Univerzitet mogao da otvori ovde – rekao je za KruševacGrad načelnik Gradske uprave Ivan Anđelić napomenuvši da postoji jasna procedura koju lokalna samouprava mora da ispoštuje prilikom pribavljanja nepokretnosti.

Skupština Grada je na istoj sednici donela odluku o pribavljanju magacinsko – skladišnog prostora u Kobilju, čiju prodaju je takođe oglasio „Hemofluid“.

Skladište na toj lokaciji bi, prema Anđelićevim rečima, koristilo Javno komunalno preduzeće.

Prema navodima iz javnog poziva procenjena vrednost te lokacije, koja je prethodno takođe dva puta nuđena na prodaju, je 147.333 evra, a depozit za učestvovanje u nadmetanju je 14,7 hiljada evra. Ponuda se podnosi u istom roku.

Podsetimo, preduzeće “Hemofluid” je naslednik Fabrike maziva, a ime je promenjeno u oktobu 2019. godine, nakon što je nekoliko meseci ranije, kompanija Ellis Enterprises East kao deo Valvolajn grupe, kupila deo imovine FAM-a, odnosno novu proizvodnu lokaciju te kompletan portfolio proizvoda i usluga.

“Hemofluid” je tada nastavio deo proizvodnje u delu koji nije prodat, nasledivši istovremeno i dugovanja FAM-a koja se rešavaju po Unapred pripremljenom planu reorganizacije (UPPR), prema kome se vrše i pomenute prodaje.

Prema rečima generalne direktorke „Hemofluida“ Jelice Đurić Petronijević u tom preduzeću je trenutno upošljeno tridesetak radnika, tekuće obaveze izmirujuju redovno, a obaveze koje su ostale iz prethodnog perioda namiruju se na osnovu pomenutog UPPR-a. Preduzeće uglavnom radi za poznatog kupca, odnosno za Ellis Enterprises East, za koju pravi više hemijskih proizvoda.

Prema podacima iz Unapred pripremljenog plana reorganizacije dugovanja FAM-a premašivala su 150 miliona evra. Reč je o dugovima sa kamatama, nastalim tokom prethodne privatizacije, raskinute sredinom 2011. godine.

J.B.