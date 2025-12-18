Grad Kruševac: Saopštenje za javnost

Grad obaveštava građane da su se pojavile informacije da pojedine preduzetničke radnje naplaćuju obrasce za prijavu za besplatne novogodišnje paketiće, što nije u skladu sa zvaničnom procedurom

Obrasci za prijavu su u potpunosti besplatni i mogu se preuzeti na zvaničnim punktovima Grada na Prazničnom trgu, kao i putem drugih kanala koje je Grad javno objavio.

Grad se oglašava i jasno ograđuje od bilo kakvog vida naplate, posredovanja ili zloupotrebe u vezi sa prijavama za besplatne novogodišnje paketiće, te apeluje na građane da ne plaćaju obrasce ili usluge koje nisu zvanično odobrene.

O svim uočenim pokušajima zloupotrebe građani mogu obavestiti nadležne gradske službe.

Grad će, u saradnji sa nadležnim institucijama, preduzeti sve zakonom predviđene mere radi zaštite građana i sprečavanja ovakvih pojava.