Gosti iz Etiopije – u okviru programa Erazmus+KA171

Zamenica gradonačelnika Snežana Radojković primila je u Mozaik sali delegaciju profesora sa Arsi univerziteta iz Etiopije. Domaćin delegacije je Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija iz Kruševca, čiji su predstavnici sa direktorkom Zoricom Duković, takođe posetili Gradsku upravu

Od 17. do 20.11., delegacija iz Etiopije boravi u Kruševcu, u okviru Erazmus+KA171 programa međunarodne razmene nastavnog osoblja.

S obzirom na značaj posete za razvoj međunarodne saradnje i promociju Kruševca kao akademskog i kulturnog centra, organizovan im je prijem u Gradskoj upravi.

Pozdravljajući goste, zamenica Radojković je istakla da grad Kruševac podržava program Erazmus, kao i sve druge obrazovne i edukativne programe, kojima se razmenjuju dostignuća u različitim sferama. Grad Kruševac je prvi put domaćin gostima iz Etiopije i njihov boravak je odlična prilika za uspostavljanje saradnje i razmenu iskustava.

Inače, cilj Erazmus+KA171 programa jeste unapređenje međunarodne mobilnosti u visokom obrazovanju, razmena znanja i iskustava između partnerskih institucija iz Evropske unije i partnerskih zemalja, kao i jačanje kapaciteta visokoškolskih ustanova kroz interkulturalnu saradnju i razvoj zajedničkih obrazovnih inicijativa.

Tokom boravka u Kruševcu, gosti iz Etiopije će učestvovati u stručnim i nastavnim aktivnostima na Akademiji, obići lokalne ustanove iz oblasti obrazovanja i zdravstva, kao i kulturne i istorijske znamenitosti našeg grada.

Izvor: krusevac.ls.gov.rs