Gorivo skuplje za 3 dinara

Na benzinskim pumpama u Srbiji od danas od 15H važe nove, više cene goriva. Litar evro dizela koštaće 196 dinara, dok će cena litra benzina evropremijum BMB iznositi 180 dinara

Nove cene važiće do sledećeg petka, 07. novembra.

U poređenju sa cenama od prošle nedelje, i dizel i benzin poskupeli su za tri dinara po litru. Ovo je još jedno u nizu nedeljnih usklađivanja cena derivata na tržištu, koje se u Srbiji reguliše u skladu sa kretanjima na svetskom tržištu nafte i kursom dinara.