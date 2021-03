Na današnji dan pre 22 godine počeli su NATO napadi na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, a prve bombe na Kruševac pale su 12.aprila, na drugi dan Uskrsa, kada je pogođena Gradska toplana i deo fabrike “14.oktobar”

Nakon Toplane i “14.oktobra” meta NATO avijacije u Kruševcu, samo dan kasnije, bio je most na Rasini. Nekoliko dana kasnije, 15. aprila, bombardovan je most na Moravi koji Jasiku spaja sa gradom. Kasnije je srušen i novi most na Rasini, a 14. maja, sa dva projektila, pogođen je i pogon fabrike “Trajal”.

Prema nekim podacima, za 78 dana, koliko je trajalo bombardovanje SRJ, poginula su 1.002 pripadnika vojske i policije i 2.500 civila, dok je 12.500 ljudi ranjeno i povređeno.

Iz Rasinkog okrugu od NATO bombi stradale su 52 osobe. Od ukupnog stradalih 13 civila iz Okruga, desetoro je život izgubilo na Varvarinskom mostu, dve osobe su poginule prilikom bombardovanja mosta u Trsteniku, a jedna je život izgubila na Kosovu i Metohiji.

Bombardovanje SRJ okončano je 10.juna, nakon što je dan ranije potpisan Vojnotehnički sporazum u Kumanovu. Tri dana kasnije počelo je povlačenje snaga SRJ sa Kosova i Metohije.

Godišnjica NATO bombardovanja

