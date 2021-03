GO SRS: Ulična akcija podele knjiga

Kruševački radikali organizovali su danas na Trgu glumaca uličnu akciju besplate podele knjiga Vojislava Šešelja, lidera radikala

– Akcija je organizovana sa ciljem da se podseti javnost na mračno doba naše istorije u periodu od 2000 do 2012. godine kada se crni oblak nadvio nas Srbijom. U knjigama koje smo podelili našim sugrađanima je kompletan dosije onih koji su sproveli do sada najveću pljačkašku privatizaciju u Kruševcu, kao i onih koji su isporučili Hagu sve srpske heroje i to na najveći srpski praznik, Vidovdan – kazao je Dejan Marinković, predsednik Okružnog odbora Srpske radikalne stranke.

Prema rečima Marinkovića građanima je podeljeno više od 400 primeraka knjiga i pet naslova čiji je autor Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radiklane stranke.

D.P.

