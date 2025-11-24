GO SNS Kruševac reagovao na navode opozicije o odluci o roditelju-negovatelju

Gradski odbor Srpske napredne stranke u Kruševcu održao je vanrednu konferenciju za medije na kojoj je glavna tema bila reakcija opozicije na usvojen predlog odluke o utvrđivanju prava roditelj-negovatelj na mesečnu novčanu naknadu na teritoriji Grada Kruševca na nedavno održanoj sednici Skupštine

Tom prilikom se obratio potpredsednik GO SNS-a u Kruševcu, Zoran Tomić koji je naveo da se tokom same sednice u narativu većine opozicionih odbornika „mogao videti pokušaj da prisvoje naš predlog“.

– Moglo se čuti kako su oni dali nekakve sugestije koje smo mi navodno usvojili, a onda odmah posle sednice krenuli su sa društvenim mrežama gde su obmanuli javnost da je njihova verzija teksta usvojena i počeli jedni druge da tapšu po ramenima.

Tomić je naveo da „ovakve obmane“ ne smeju da prođu bez odgovora.

– Naime, još na sednici skupštinskih tela mogli smo da čujemo primedbe koje su dobili od strane Gradske uprave na njihov predlog gde se jasno vidi da su mešali termine negovatelja, hranitalja, roditelja-negovatelja i slično. Gde su tvrdili da po njihovim pravilima mogu da se obuhvate sve grupacije invalidnosti, a onda u predlogu njihovog teksta vidite da jedna od obaveza da dete ostvaruje pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica za šta su nas optužili da je diskriminatorski pristup.

Između ostalog, na konferenciji Zoran Tomić je negirao tvrdnju opozicije da teren za padel i drugi sportski tereni Sportskog centra „Kruševac“ ne prihoduju. Takođe, naveo je da je Sportski centar preduzeo mere na projektu rekonstrukcije cele zgrade i zatvorenih bazena.

– Uskoro se očekuje veštačenje koje će nam jasno reći da li zatvoreni bazeni mogu da rade ili ne – rekao je između ostalog potpredsednik GO SNS-a u Kruševcu, Zoran Tomić.