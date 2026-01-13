GO SNS: Dobro ćemo se pripremiti za izbore koji nam slede u ovoj godini

U prostorijama Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Kruševcu održana je konferencija za medije na kojoj je Zoran Tomić, potpredsednik GO SNS-a Kruševac, sumirao prethodnu i najavio aktivnosti u tekućoj godini

Tomić je tom prilikom istakao da je vladajuća partija realizovala projekte u gradu, te da je asfaltiran veliki broj ulica i sokaka kako u gradskoj sredini, tako i na selu. Naveo je da će se nastaviti sa sprovođenjem politike ravnomernog razvoja grada i sela.

– Kroz razgovore sa građanima ustanovili smo ključne probleme koje smo kandidovali kao projekte za ovu godinu, ne samo kroz spisak koji smo dobili od mesnih zajednica, već i kroz direktan razgovor za građanima, obilazak svakog sela i mesne zajednice u gradu i to je aktivnost koju ćemo nastaviti i ove godine.

Potpredsednik Gradskog odbora vladajuće stranke je siguran da će se u narednom periodu rešiti problem dugoročnog snabdevanja gorivom i rada NIS-a, i pored puno izazova i ozbiljne geopolitičke situacije u svetu. Dodao je da će se takođe realizovati trenutni i započeti novi važni projekti u Kruševcu poput izgradnje Regionalnog industrijsko-tehnološkog parka, izgradnje trga Svetog Save, novog muzeja na otvorenom kod kompleksa Slobodište u obliku ramonde…

Takođe, podsetio je da je gradski budžet za 2026. godinu udvostručen što se tiče socijalnih davanja,a u okviru ovih mera je, između ostalog, obuhvaćena pomoć učenicima osnovnih i srednjih škola.

Tomić je rekao da je pitanje stanja Gradske toplane bilo u fokusu interesovanja opozicije, ističući da je tokom 2024. godine započeta finansijska konsolidacija tog javnog preduzeća, koja već, kako je naveo, daje vidljive rezultate.

– Prošle godine usvojili smo odluku o JPP za zamenu kotlova na čvrsto gorivo sa kotlovima koji koriste sečku i druge izvore ekološki prihvatljivih goriva. Ovaj ugovor je dobio konzorcijum koji se obavezao da će kompletno izraditi ovo postrojenje i zameniti podstanice u gradu sa kotlova na mazut i čvsto gorivo na kotlove na gas. Time ćemo imati značajne uštede i skinuti rizik proizvodnje toplotne energije sa našeg javnog preduzeća koje će se fokusirati na rekonstrukciju i održavanje toplovodne mreže.

Tomić je na kraju svog obraćanja naveo da će predstavnici vlasti nastaviti sa dosadašnjim aktivnostima, ali je i najavio izbore u 2026. godini:

– Mi ćemo nastaviti da se borimo za Kruševac i da parolu našeg Bratislava Gašića „Za Kruševac ništa nije dovoljno dobro ako nije najbolje“ sprovedemo u delo i da se dobro pripremimo za izbore koji nam slede u ovoj godini.

Inače, predsednik Srbije je pre nekoliko dana izjavio da će tekuća godina u političkom smislu biti teška jer je izborna, te da će vanredni parlamentarni izbori biti organizovani u oktobru, novembru ili decembru.

N. L.