GO NS: “Kampanja BOJKOT je uspela!”

– Imamo razlog da smatramo da je kampanja BOJKOT uspela i dala rezultate i sada predstoji nastavak borbe za normalne izborne uslove i demokratske izbore. Borba neće biti laka, ali ćemo istrajati, baš kao što smo i istrajali u obećanju koje smo dali građanima Srbije – kazao je Vladan Mitić, član Gradskog odbora Narodne stranke, na danas održanoj konferenciji za novinare

Mitić je kazao da Srbija nema više vremena za gubljenje, te da odatle i odluka da se izbori bojkotuju, uz stalni pritisak tamo gde Vučića to najviše boli, na njegov ego.

– U kampanji smo govorili da bojkot neće sruštiti Vučića sa vlasti nakon ovih izbora, ali da će potpuno ogoliti diktaturu i na kraju ga primorati ga da raspiše nove vanredne, demokrastke izbore, pod normalnim uslovima – rekao je on.

Analizirajući izborni dan, Mitić je kazao da građani nisu imali mogućnost da izaberu.

– U demokratskom društvu odluku o izboru donosite na osnovu informacija koje dobijate iz medija ili drugih kanala, a to na ovoj “manifestaciji” niste imali, iz prostog razloga jer nije vam bilo omogućeno da se objektivno informišete. Dakle, izbora nije ni bilo – ocenio je on.

Prema njegovim rečima, rezultati “nemanja izbora” su parlament bez opozicije u višepartijskom sistemu, viđen za vreme Kraljevine Jugoslavije.

– Taj period je u svim istorijskim udžbenicima označen kao diktatura. Sva vlast je bila skoncentrisana u rukama jednog čoveka, tadašnjeg kralja. Sada smo ponovo usličnoj situaciji. Dakle, u ovom parlamentu, pošto neće imati opoziciju, vladajuća većina će morati da nađe protivnika. Tako da će malo biti vlast, a malo opozicija, po potrebi – rekao je on.

Komentarišući izlaznost, Mitić je rekao da ne bi trebalo gubiti vreme na razgovor o brojevima jer je, kako je kazao, samo jedna grupa ljudi vršila kompletnu kontrolu izbora, s tim da su i oni doživeli kolaps i u prvim trenucima nakon izbora poslali oprečne informacije građanima.

– Prema našim procenama i informacijama sa terena, izlaznost nije veća od 42 odsto, po podacima CRTE realno se kreće oko 45 odsto, a provučićevi IPSOS I CESID su odmah nakon izbora dali procenu izlaznosti na nešto manje od 48 odsto. RIK, koji je jedini merodavan za to, mudro je sačekao da prvo procenu izlaznosti da predsednik Srbije, pa da je oni objave i “sprovedu” u delo – rekao je on, dodajući da je predsednik vagao da li da prizna malu izlaznost ili da je uveća.

Za razliku od oduševljenih pristalica, predsednik SNS je, kako je kazao Mitić, shvatio da je ova pobeda Pirova pobeda i da osvojeni procenti neće značiti ništa ako hitno u igru ne uključi i opoziciju.

– Zato je iste večeri, kao demokratsku oblogu, najavio da će u Vladu pozvati i stranke koje nisu prešle cenzus. Stranke koje budu prihvatile poziv i formalno će prestati da budu opozicija. I ako je postojala bilo kakva dilema o predizbornoj saradnji sa predsednikom SNS-a Aleksandrom Vučićem, više je neće biti, kao ni tih stranaka -ocenio je on.

Mitić je rekao da SNS sada ima 191 poslanika, te da u periodu koji dolazi neće moći da se skriva iza naroda i narodne volje.

– Nema zle opozicije koja će ga ometati i kočiti, niti se više može pozivati na bivšu vlast, jer on je i prošla i sadašnja i buduća vlast. Kako za osam godina nije uspeo da sanira stanje koje tvrdi da je zatekao, onda je definitivno u pitanju njegova nesposobnost – ocenio je on.

Komentarišući lokalane izbore, Mitić je kazao da je bojkot uspeo samim zaključenjem izbornih lista

– Činjenica da je na izborima učestvovala samo jedna opoziciona stranka govori u prilog tome. DSS je ušla u Skupštinu Grada, a pored njihovih tradicionalnih birača, verujemo da su oni kao jedina opozicija bili izbor onih opozicionih birača koji su bili primorani da izađu na izbore. Ostale opcije koje su se našle u Skupštini grada ne bih da komentarišem, baš kao što nisam žele da komentarišem ni njihovo skupljanje potpisa. Kako su se našli u lokalnom parlamentu najbolje znaju oni sami i čelnici lokalnogSNS – kazao je on.

Na kraju, Mitić je poručio da i pored uspeha bojkota, nema mesta za slavlje.

– Građani su poslali jasnu poruku da hoće drugačiji sistem, drugačije ponašanje i pristup u politici i javnom životu. Jednom rečju, potreban je novi početak i potrebne su nove ideje. To će biti najveći zadatak Narodne stranke u budućnosti – da obezbedi taj novi početak, kao i da pokaže kako se na drugačiji način može baviti politikom u Srbiji i kako bi Srbija trebalo i može drugačije da izgleda. Mi to znamo, mi to možemo i mi ćemo to i uraditi – kazao je Vladan Mitić, član Gradskoj odbora Narodne stranke.

D.P.

GO NS: “Kampanja BOJKOT je uspela!”

- Imamo razlog da smatramo da je kampanja BOJKOT uspela i dala rezultate i sada predstoji nastavak borbe za normalne izborne uslove i demokratske izbore. Borba neće biti laka, ali ćemo istrajati, baš kao što smo i istrajali u obećanju koje smo dali građanima Srbije - kazao je Vladan Mitić, član Gradskog odbora Narodne stranke, na danas održanoj konferenciji za novinare Mitić je kazao da Srbija nema više vremena za gubljenje, te da odatle i odluka da se izbori bojkotuju, uz stalni pritisak tamo gde Vučića to najviše boli, na njegov ego. - U kampanji smo govorili da bojkot neće…