Globoder pobednik 52. Centralne smotre sela Rasinskog okruga

Bačina je proteklog vikenda bila domaćin 52. Centralne smotre takmičenja sela Rasinskog okruga, manifestacije koja više od pola veka čuva duh tradicije, okupljajući najaktivnije mesne zajednice i kulturno-umetnička društva ovog kraja

U bogatom programu koji je obuhvatio pesmu, igru, izložbe i prikaze narodnih običaja, titulu najuspešnijeg sela ponela je Mesna zajednica Globoder. Njihovo Kulturno-umetničko društvo „Radojkino kolo“ posebno je oduševilo publiku prikazom običaja srpske tradicionalne svadbe, a kao nagradu osvojili su televizor koji im je uručio ministar odbrane Bratislav Gašić.

– Mi kao domaćini imali smo ozbiljan zadatak i nadam se da smo opravdali poverenje i vreme koje su naši gosti odvojili da podrže decu koja se trude. Tako uspevamo da ne zaboravimo odakle smo potekli, da čuvamo kulturu, negujemo naše običaje, slušamo srpsku muziku, nosimo narodnu nošnju i predstavljamo Srbiju i opštine Rasinskog okruga kako to dolikuje – rekla je dr Violeta Lutovac Đurđević, predsednica opštine Varvarin.

Drugo mesto zauzela je Mesna zajednica Velika Drenova, dok su treće mesto podelile mesne zajednice Gornji Stupanj i Orašje.