Georgé Ivanovich poklanja „Bouquet of flowers“

Poznati kantautor iz Kruševca Đorđe Ivanović, u svetu muzike poznat pod umetničkim imenom Georgé, koji već nekoliko godina živi i stvara u Irskoj objavio je ovih dana novi singl „Bouquet of Flowers“ – pesmu koju je sam opisao kao „baladu između svetova“

tekst & foto: press

Crno-beli vizual, ulazak u crnu ružu, frule koje odzvanjaju između Balkana i Irske, trap beat i indie gitara. Georgé se vraća novim singlom „Bouquet of Flowers“, pesmom koja hipnotiše od prvog tona i uvodi slušaoce u melanholičnu baladu smeštenu u savremeni ritam. Ovo je prva pesma koju je Georgé radio potpuno samostalno – ne samo tekst, muziku, aranžman i produkciju, već i snimanje, miks i mastering. Svaki detalj je njegov pečat.

Pesma kombinuje emotivni vokal sa modernom produkcijom, gde se tradicionalni elementi – poput etno/irske frule u outro-u – prepliću sa trap bubnjevima i modernom gitarskom linijom. Vizual prati pesmu kroz crno-belu simboliku i otvara vrata u unutrašnji svet pesme – kroz crnu ružu kao metaforu gubitka, ali i lepote koja traje.

Đorđe Ivanović rođen je 1991. godine u Kruševcu. Njegova muzika spaja Rnb, melanholične folk i moderne uticaje pop muzike. Đorđe je prethodno bio deo Lampshade Media i Bentley records iz Njujorka, a danas stvara muziku u Dablinu (Irska), gde živi sa suprugom, glumicom Ivom Kevrom, u Srbiji poznatoj po ulozi Kriste u blokbaster seriji «Senke nad Balkanom».