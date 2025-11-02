Generalni direktor Trayal Korporacije i predsednik Unije poslodavaca Srbije na Generalnoj skupštini u Kurasau

Predsednik Unije poslodavaca Srbije, Miloš Nenezić, zajedno sa sekretarom Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, Dušanom Petrovićem, i predsednikom Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Goranom Milićem, predstavljao je Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije na događajima Međunarodne asocijacije ekonomskih i socijalnih saveta i sličnih institucija (AICESIS), održanim 30. i 31. oktobra 2025. godine u Vilemstadu, Kurasao

Tokom dvodnevnog programa održani su sastanci Borda, Generalna skupština, kao i tematska radionica pod nazivom „Veštačka inteligencija, socijalni dijalog i obnova društvenog ugovora“, u organizaciji AICESIS-a, Međunarodne organizacije rada (ILO) i međunarodnih eksperata.

Kao član Borda AICESIS-a, u koji je izabran 2019. godine na sednici ovog tela u Bukureštu, u kome inače za zemlje iz Evrope ima ukupno šest mesta, predsednik Nenezić aktivno doprinosi radu ovog važnog globalnog foruma socijalnog dijaloga. Srbija, kao članica evropske kontinentalne grupe, koja ima pravo da predlaže zemlju kandidata za predsedavanje AICESIS-om, je učestvovala u ovogodišnjem izboru Grčke na ovu funkciju za period 2025–2027. godine. Takođe je potvrđeno članstvo Srbije u Bordu i tokom narednog mandata.

Generalnu skupštinu AICESIS-a je zvanično otvorio premijer Kurasaa Gilmas Pisas rečima, “Moć pravog dijaloga ostaje najpouzdaniji put ka međusobnom razumevanju, miru i napretku“. Ovom prilikom, predsednik Miloš Nenezić je razgovarao sa premijerom o unapređenju bilateralnih odnosa i mogućnostima saradnje.

Na Generalnoj skupštini predstavljeni su i finansijski izveštaji AICESIS-a za 2024. godinu, kao i planovi rada i budžet za 2025. godinu, koji odražavaju stabilno poslovanje organizacije i fokus na transparentnost i odgovorno upravljanje.

U fokusu diskusija na tematskoj radionici bile su teme pravedne tranzicije, etike i upravljanja razvojem veštačke inteligencije, jačanja institucija socijalnog dijaloga i obnove društvenog ugovora u digitalnom dobu. Posebna pažnja posvećena je ulozi ekonomskih i socijalnih saveta u kreiranju politika koje obezbeđuju inkluzivan i pravedan razvoj, kao i ulogama poslodavaca i sindikata u oblikovanju regulative u oblasti digitalne ekonomije. Radionica je okupila predstavnike ekonomskih i socijalnih saveta, Ujedinjenih nacija, UNESCO-a, OECD-a i drugih relevantnih institucija, sa ciljem razmatranja izazova i prilika koje razvoj veštačke inteligencije donosi svetu rada.

Učestvovanje predsednika Miloša Nenezića, sekretara Dušana Petrovića i predsednika Gorana Milića na ovim sastancima predstavlja značajan doprinos afirmaciji uloge Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije na međunarodnoj sceni i daljem jačanju dijaloga između poslodavaca, sindikata i Vlade, u cilju unapređenja socijalnog partnerstva i održivog ekonomskog razvoja.

Unija poslodavaca Srbije kontinuirano doprinosi radu Socijalno-ekonomskog saveta i aktivno učestvuje u radu međunarodnih organizacija koje promovišu dijalog i partnerstvo između socijalnih aktera, sa ciljem postizanja pravednog, inkluzivnog i održivog razvoja.

Izvor i foto: Unija poslodavaca Srbije