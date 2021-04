Nekadašnji direktor Ženskog rukometnog kluba Napredak iz Kruševca, Petar Dunjić penzionerske dane provodi kao i mnogi drugi ljudi trećeg doba u našem gradu i s ponosom priča o direktorovanju u jugoslovenskim okvirima, i uspesima rukometašica ŽORK Napredak

– Dovoljno je samo to što smo jedini klub iz grada pod Bagdalom koji je osvojio Evropsko priznanje, Čelendžer kup i jednom domaći Kup protiv podgoričke Budućnosti. Nisam siguran, ali mislim da smo vicešampioni bili osam puta – kaže Petar Dunjić za naš portal.

– U to vreme radili smo timski, a predsednik je bio Vladimir Lapčevic. Bilo je i drugih saradnika koji zaslužuju sve pohvale. Za naše utakmice tražila se karta više. Bilo je primera kada Hala sportova nije mogla da primi sve one koji su želeli da gledaju meč. Što se sastava i struke tiče, slobodan sam da kažem da je to bila Jugoslavija u malom. To nas je sve činilo ponosnim – priseća se naš sagovornik.

Kada si dobar, odnosno najbolji na poslu koji ti je poveren, onda nije nikakvo čudo da napreduješ u službi. Tako je Petar Dunjić bio i član Upravnog odbora Rukometnog Saveza Srbije.

– U našem pozivu smatram da je to kruna u karijeri. Ne sporim ni uspehe drugih, ali smatram da smo za ono što je ŽORK priuštio Kruševcu i državi, i klub i bez razlike svi mi koji smo radili na imidžu kluba, zaslužili bar reči hvale. Meni lično i to je dovoljno – naglašava Petar Dunjić.

Lj.Marković

Gde su, šta rade: Petar Dunjić – ponosan na drim tim ŽORK Napredak

